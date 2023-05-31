Суд разрешил владельцам Purdue Pharma избежать судебного преследования за 6 млрд долларов

Производитель опиоидного препарата OxyContin Purdue Pharma может защитить своих владельцев, членов семьи Саклер, от судебных исков в обмен на выплату в размере 6 млрд долл. Такое решение вынес окружной аппеляционный суд США, пишет Reuters.

Purdue пытается использовать банкротство для урегулирования тысяч судебных исков, многие из которых были поданы властями американских штатов и местными органами власти. Истцы утверждают, что продажи OxyContin поспособствовали опиоидной эпидемии, которая привела к смерти более 500 тыс. человек от передозировки в США за два десятилетия.

Попытки Purdue урегулировать иски с помощью банкротства натолкнулись на множество возражений и апелляций. Участники процесса полагали, что компания хочет защитить своих владельцев, семью Саклер, от юридического преследования в обмен на выплату с их стороны в размере 6 млрд долл.

Purdue урегулировала большинство возражений против своего плана. Однако служба по надзору за банкротством Министерства юстиции США продолжала утверждать, что Саклеры не могут получить защиту по причине банкротства их компании, так как сами они банкротами не были объявлены.

В итоге Второй окружной апелляционный суд США в Нью-Йорке заявил, что закон США о банкротстве допускает правовую защиту для членов семьи Саклер в чрезвычайных обстоятельствах.

Purdue признала себя виновной по обвинениям, связанным с продажей опиоидов, в то время как ее владельцы выразили сожаление по этому поводу, но отрицали свою вину.