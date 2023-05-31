Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Суд разрешил владельцам...

Суд разрешил владельцам Purdue Pharma избежать судебного преследования за 6 млрд долларов

31.05.2023
13:30
Николай Соколов

Фармкомпания Purdue Pharma сможет защитить своих владельцев, семью Саклер, от судебного преследования в рамках банкротства. Их избавят от судебных исков в обмен на выплату в размере 6 млрд долл. 

Фото: drobotdean/ru.freepik.com

Производитель опиоидного препарата OxyContin Purdue Pharma может защитить своих владельцев, членов семьи Саклер, от судебных исков в обмен на выплату в размере 6 млрд долл. Такое решение вынес окружной аппеляционный суд США, пишет Reuters.

Purdue пытается использовать банкротство для урегулирования тысяч судебных исков, многие из которых были поданы властями американских штатов и местными органами власти. Истцы утверждают, что продажи OxyContin поспособствовали опиоидной эпидемии, которая привела к смерти более 500 тыс. человек от передозировки в США за два десятилетия.

Попытки Purdue урегулировать иски с помощью банкротства натолкнулись на множество возражений и апелляций. Участники процесса полагали, что компания хочет защитить своих владельцев, семью Саклер, от юридического преследования в обмен на выплату с их стороны в размере 6 млрд долл.

Purdue урегулировала большинство возражений против своего плана. Однако служба по надзору за банкротством Министерства юстиции США продолжала утверждать, что Саклеры не могут получить защиту по причине банкротства их компании, так как сами они банкротами не были объявлены.

В итоге Второй окружной апелляционный суд США в Нью-Йорке заявил, что закон США о банкротстве допускает правовую защиту для членов семьи Саклер в чрезвычайных обстоятельствах.

Purdue признала себя виновной по обвинениям, связанным с продажей опиоидов, в то время как ее владельцы выразили сожаление по этому поводу, но отрицали свою вину.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.