Путин анонсировал новый этап «регуляторной гильотины» и донастройку фискальной политики

Для улучшения инвестиционного климата должна стать донастройка налоговой системы, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Правительство вместе с деловыми, общественными объединениями, субъектами Федерации и Госдумой работают над этим вопросом, обсуждают параметры изменений и готовят новые предложения.

«Обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок. Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки, при этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует, в том числе в инфраструктуру, в социальные, кадровые проекты. Словом, надо обеспечить стабильные и предсказуемые условия для надежной, уверенной работы бизнеса», — сказал Путин.

Антон Силуанов на съезде РСПП также отметил, что при рассмотрении предложений правительство будет руководствоваться принципом справедливого налогообложения. По его словам, новые предложения планируется обсудить в середине мая, с тем чтобы принять их в весеннюю сессию. «Уровень конкуренции должен соблюдаться через наши меры по совершенствованию налогового администрирования. Те схемы ухода от налогов, которые, к сожалению, еще есть, мы видим, с ними надо бороться, чтобы конкурентное поле сохранялось», — Глава Минфинана съезде РСПП также отметил, что при рассмотрении предложений правительство будет руководствоваться принципом справедливого налогообложения. По его словам, новые предложения планируется обсудить в середине мая, с тем чтобы принять их в весеннюю сессию. «Уровень конкуренции должен соблюдаться через наши меры по совершенствованию налогового администрирования. Те схемы ухода от налогов, которые, к сожалению, еще есть, мы видим, с ними надо бороться, чтобы конкурентное поле сохранялось», — передает слова министра РБК. По его словам, правительство определит приоритетные отрасли, для которых будут разработаны дополнительные преференции, шире будет использоваться инструмент инвестиционного налогового вычета.

Также президент рассказал о ряде дел по возврату в государственную собственность некоторых активов.

«Хотел бы подчеркнуть: речь идет не о пересмотре приватизации – мы с вами говорили об этом на предыдущей встрече, – а о случаях, когда действия или бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносит прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам, -сказал Путин. — Для объяснения претензий собственникам недопустимы никакие формальные поводы и зацепки, например, если актив был приватизирован в начале 1990-х годов по согласованию только с регионом, без участия федерального центра. <...> Правительство не проконтролировало, не сделало то, что должно было сделать в соответствии с тогдашней нормативной базой, а значит, претензии к нынешним собственникам активов неуместны. Особенно к тем, кто нормально, успешно работает, решает социальные вопросы, помогает обеспечивать национальную безопасность».

Президент рассказал, что власти намерены последовательно решать проблемы, чтобы бизнесу в России было удобней, выгодней, безопаснее работать. Нормативная база, по его словам, должна быть четкой, понятной, достаточной, необременительной для бизнеса. При этом она должна гарантировать защиту интересов потребителей, прав наших граждан.

«Здесь отмечу так называемую регуляторную гильотину. Взамен сотен и даже тысяч архаичных, устаревших нормативных актов уже принят достаточно компактный перечень документов с более современными, понятными требованиями. Они обязательно будут и дальше поддерживаться в актуальном состоянии. Более того, сейчас Правительство готовит к запуску модернизированный механизм «регуляторной гильотины», то есть, по сути, предстоит еще один масштабный этап расчистки нормативной базы», — сказал Путин.

Он отметил, что в предстоящие шесть лет необходимо «на десятки процентов», увеличить объем промышленного производства. Для этого необходимо создание новых предприятий, в том числе высокотехнологичных, по критически важным направлениям.

«Будем расширять возможности бизнеса, в том числе направим дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки, докапитализируем такой значимый, востребованный механизм, как Фонд развития промышленности. Его капитал вырастет почти в два раза – на 300 млрд руб. Знаю, что некоторые в этом зале считают, что и этого недостаточно, но будем смотреть по ходу развития ситуации. Этот ресурс будет нацелен на поддержку именно высокотехнологичных проектов», — поделился президент.