Путин обратил внимание на сложность регистрации лекарств в России

Президент РФ Владимир Путин назвал регистрацию медицинских препаратов сложным процессом, об этом он заявил на встрече с членами «Деловой России».

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, сейчас фармацевтическая отрасль работает не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Он отметил необходимость выработать совместно с Минпромторгом предложения по этому направлению.

«По сути проблемы носят не производственный, а медицинский характер. Предложения развиваются, нужно, чтобы вы регистрировали или способствовали регистрации», — сказал Путин.

Гендиректор компании «Р-Фарм» Василий Игнатьев предложил доработать критерии правил предоставления субсидии по Постановлению Правительства РФ № 295 от 22.02.2023, чтобы включить туда расходы на создание новых и усовершенствованных продуктов фармацевтической отрасли, так называемые перечни приоритетной продукции. Игнатьев напомнил, что в рамках стратегии «Фарма-2030» Минпромторг готовит новую профильную программу, которая позволит компенсировать до половины расходов на клинические исследования новых лекарств в случае их успешной регистрации.

По словам президента, по вопросу регистрации лекарств многие предъявляют претензии к административным структурам, которые это делают. Путин также поинтересовался у Игнатьева, есть ли у него претензии к соответствующим ведомствам. Игнатьев ответил, что нет.

«Еще бы сейчас ему сказали, они бы возникли сразу, я понимаю. Но я знаю, что процессы здесь непростые, поэтому это вопрос непраздный», — заявил Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова также отметила сложность вопроса о субсидировании доклиники, а в некоторых случаях — клиники.

«Мы серьезно очень продвинулись в последние годы. Во-первых, мы создали доклинические базы. У нас практически 119 доклинических баз, и мы предоставляем достаточно широкие возможности для прохождения доклиники», — заявила Голикова.

Она также рассказала, что сейчас в рамках нового национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья» создаются клинические базы. В 2025 году на оснащение клинических баз по различным направлениям исследования лекарственных препаратов направлено 2,9 млрд руб.

«Это делается впервые — у нас на системной основе такого не было, но это определенная помощь, в том числе нашим производителям», — подчеркнула вице-премьер.