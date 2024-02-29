Путин объявил об отказе от временного моратория на проверку бизнеса с 2025 года

Президент Владимир Путин 29 февраля выступил с посланием Федеральному Собранию. Он рассказал о новых нацпроектах, амнистии для предпринимателей и об отказе от мораториев на проверки бизнеса.

Президент заявил, что для предпринимателей, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации, введут амнистию. По его словам, компании должны отказаться от «притворного» дробления бизнеса и перейти к работе вбелую. При этом штрафов и пересчета налогов быть не должно.

«Прошу правительство совместно с парламентариями проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации», — сказал Путин. Некрупный бизнес сможет раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории.

Работающий в России бизнес должен иметь гарантии неприкосновенности активов, добавил президент. Он также призвал компании работать в российской юрисдикции, и не выводить средства за рубеж.

С 1 января 2025 года в России могут отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса, заявил президент. Он подчеркнул, что эта мера полностью оправдала себя. По словам Путина, компаниям, которые несут ответственность перед потребителями, действительно можно и нужно доверять. Вместо проверок президент предложил с учетом наработанного опыта полностью перейти на рискориентированный подход, закрепив его законодательно.

«Там, где риски отсутствуют, надо применять профилактические меры. И таким образом минимизировать число проверок», — сказал Путин.

В ближайшие годы планируется запустить новые национальные проекты: «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Экономика данных» и «Кадры». Последний будет направлен на решение такой проблемы, как нехватка специалистов. Президент отметил, что россиянам нужно помогать в обучении и профессиональном развитии. Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» будет направлен на регионы, в которых продолжительность жизни ниже средней по стране. По словам Путина, к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни составит 78 лет, а в будущем она должна приблизиться к показателю в 80 лет. «Мы продолжим федеральные проекты по борьбе с сердечно — сосудистыми, онкологическими заболеваниями, а также с диабетом», — отметил президент.

Путин поручил увеличить минимальный размер оплаты труда к 2030 году до 35 тыс. руб. С 1 января 2024 года МРОТ составляет 19 242 руб. в месяц.

Президент также остановился на мерах поддержки промышленности. Доля отечественных высокотехнологичных продуктов на внутреннем рынке должна увеличиться за шесть лет в 1,5 раза. По его словам, власти направят 120 млрд руб. на субсидии компаниям за НИОКР и промышленную ипотеку. Фонд развития промышленности докапитализируют на 300 млрд руб. «Необходимо вдвое увеличить вложения государства и бизнеса в исследования и разработки, доведя их до 2% ВВП», — сказал президент. Кроме того, к 2030 году не менее 40% средних и крупных предприятий в России нужно охватить проектами по повышению производительности труда, добавил Путин.