Путин одобрил включение пациентских организаций в комиссию Минздрава по лекарственным перечням

Президент Владимир Путин поддержал сопредседателя Всероссийского союза общественных объединений пациентов (ВСП) Яна Власова, который предложил включить представителей пациентских организаций в комиссию Министерства здравоохранения по формированию перечней лекарственных препаратов. Этот вопрос обсуждался 10 декабря на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, пишет пресс-служба Кремля.

Власов обратил внимание на проблему доступности инновационных лекарственных препаратов. «Мы достаточно хорошо — и спасибо Минздраву, правительству и Минпромторгу — заняли позиции по копиям старых лекарственных препаратов, и здесь мы обеспечены. Но у нас большая проблема с новыми лекарственными препаратами. Сейчас как раз стоит вопрос об эффективности работы Комиссии по ЖНВЛП Минздрава Российской Федерации, которая и призвана сделать доступными эти высокотехнологичные препараты», — сказал он.

Власов предложил поручить правительству разработать критерии доступности на российский рынок инновационных лекарственных препаратов, а также разрешить ввести в комиссию по формированию лекарственных перечней представителей пациентского сообщества.

«В чем проблема? Проблема в том, что на сегодняшний день критерии, которые по 871-му постановлению правительства есть по доступности этих лекарственных препаратов, не исполняются на комиссии, а если исполняются на комиссии, то по какой-то причине лекарственные препараты дальше не попадают в ограничительный перечень, постоянно происходит пересмотр. По большому счету, ставятся реальные трудности для лекарственных препаратов, которые мы сами пока произвести не можем. Есть серьезные подозрения, что они будут недоступны для наших пациентов», — отметил он.

Путин поддержал оба предложения, отметив, что порекомендует Министерству здравоохранения исполнить их.

Общественные и пациентские организации, а также производители были недовольны работой комиссии и принимаемыми ей решениями. «Народный фронт», «Лига защитников пациентов», ВСП и другие предлагали реформировать комиссию Минздрава.