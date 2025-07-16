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Путин подписал указ...

Путин подписал указ о спецпорядке маркировки товаров из-за санкций

16.07.2025
11:15
Отдел новостей
Таисия Кубрина
Нормативно-правовые акты, регулирующие цифровую маркировку товаров, в том числе лекарственных препаратов, будет рассматривать Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Такой указ подписал президент в связи с «недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и «примкнувших к ним государств и организаций».
Фото: пресс-служба правительства России

Президент России подписал указ № 475 от 15.07.2025, который устанавливает специальный порядок регулирования вопросов по цифровой маркировке товаров из-за санкций. Рассматривать нормативно-правовые акты, устанавливающие, изменяющие или отменяющие обязательные требования к маркировке товаров средствами идентификации, в том числе к нанесению средств идентификации на
упаковки лекарственных препаратов, будет Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Теперь проекты документов больше не будут проходить общественное обсуждение, а акты могут вступать в силу в любые даты, не только с 1 сентября или 1 марта (ч.1 ст.3 Федерального закона № 247-ФЗ от 31.07.2020).

Указ принят «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты экономического суверенитета и экономических интересов Российской Федерации, совершенствования государственного управления в сфере противодействия незаконному ввозу, производству и обороту контрафактной продукции».

Государственная комиссия по противодействию незаконному ввозу, незаконному производству и обороту промышленной продукции, в том числе контрафактной продукции, была создана в 2015 году. Ее возглавляет первый зампред правительства Денис Мантуров. Изменения вносятся и в положение о Госкомиссии.

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