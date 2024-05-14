Путин подписал указы о назначении членов правительства
Президент Владимир Путин подписал указы о назначении членов правительства и директоров служб, сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства назначил:
Дениса Мантурова — первым заместителем председателя правительства;
Татьяну Голикову — заместителем председателя правительства;
Дмитрия Григоренко — заместителем председателя правительства — руководителем Аппарата правительства;
Александра Новака — заместителем председателя правительства;
Алексея Оверчука — заместителем председателя правительства;
Дмитрия Патрушева — заместителем председателя правительства;
Виталия Савельева — заместителем председателя правительства;
Юрия Трутнева — заместителем председателя правительства — полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе;
Марата Хуснуллина — заместителем председателя правительства;
Дмитрия Чернышенко — заместителем председателя правительства;
Андрея Белоусова — министром обороны;
Владимира Колокольцева — министром внутренних дел;
Александра Куренкова — министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
Сергея Лаврова — министром иностранных дел;
Константина Чуйченко — министром юстиции;
Антона Алиханова — министром промышленности и торговли;
Михаила Дегтярева — министром спорта;
Александра Козлова — министром природных ресурсов и экологии;
Антона Котякова — министром труда и социальной защиты;
Сергея Кравцова — министром просвещения;
Оксану Лут — министром сельского хозяйства;
Ольгу Любимову — министром культуры;
Михаила Мурашко — министром здравоохранения;
Максима Решетникова — министром экономического развития;
Антона Силуанова — министром финансов;
Романа Старовойта — министром транспорта;
Ирека Файзуллина — министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
Валерия Фалькова — министром науки и высшего образования;
Сергея Цивилева — министром энергетики;
Алексея Чекункова — министром по развитию Дальнего Востока и Арктики;
Максута Шадаева — министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;
Сергея Нарышкина — директором Службы внешней разведки;
Александра Бортникова — директором Федеральной службы безопасности;
Виктора Золотова — директором Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующим войсками национальной гвардии;
Дмитрия Кочнева — директором Федеральной службы охраны;
Александра Линца — начальником Главного управления специальных программ президента.
Сегодня Госдума проголосовала за представленные кандидатуры в новый состав правительства. Из профильных министров свои посты в нем сохранили Михаил Мурашко и Татьяна Голикова. Денис Мантуров будет курировать промышленность в должности первого вице-премьера. Утверждены новые главы Минпромторга и Минсельхоза. «ФВ» узнал, как фармотрасль восприняла назначения в правительстве.
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