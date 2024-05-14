Президент Владимир Путин подписал указы о назначении членов правительства и директоров служб, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства назначил:

Дениса Мантурова — первым заместителем председателя правительства;

Татьяну Голикову — заместителем председателя правительства;

Дмитрия Григоренко — заместителем председателя правительства — руководителем Аппарата правительства;

Александра Новака — заместителем председателя правительства;

Алексея Оверчука — заместителем председателя правительства;

Дмитрия Патрушева — заместителем председателя правительства;

Виталия Савельева — заместителем председателя правительства;

Юрия Трутнева — заместителем председателя правительства — полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе;

Марата Хуснуллина — заместителем председателя правительства;

Дмитрия Чернышенко — заместителем председателя правительства;

Андрея Белоусова — министром обороны;

Владимира Колокольцева — министром внутренних дел;

Александра Куренкова — министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Сергея Лаврова — министром иностранных дел;

Константина Чуйченко — министром юстиции;

Антона Алиханова — министром промышленности и торговли;

Михаила Дегтярева — министром спорта;

Александра Козлова — министром природных ресурсов и экологии;

Антона Котякова — министром труда и социальной защиты;

Сергея Кравцова — министром просвещения;

Оксану Лут — министром сельского хозяйства;

Ольгу Любимову — министром культуры;

Михаила Мурашко — министром здравоохранения;

Максима Решетникова — министром экономического развития;

Антона Силуанова — министром финансов;

Романа Старовойта — министром транспорта;

Ирека Файзуллина — министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

Валерия Фалькова — министром науки и высшего образования;

Сергея Цивилева — министром энергетики;

Алексея Чекункова — министром по развитию Дальнего Востока и Арктики;

Максута Шадаева — министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;

Сергея Нарышкина — директором Службы внешней разведки;

Александра Бортникова — директором Федеральной службы безопасности;

Виктора Золотова — директором Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующим войсками национальной гвардии;

Дмитрия Кочнева — директором Федеральной службы охраны;

Александра Линца — начальником Главного управления специальных программ президента.

Сегодня Госдума проголосовала за представленные кандидатуры в новый состав правительства. Из профильных министров свои посты в нем сохранили Михаил Мурашко и Татьяна Голикова. Денис Мантуров будет курировать промышленность в должности первого вице-премьера. Утверждены новые главы Минпромторга и Минсельхоза. «ФВ» узнал, как фармотрасль восприняла назначения в правительстве.