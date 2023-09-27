Путин поручил Мурашко за неделю продумать меры для решения вопроса с дефицитом глюкометров

Более 70% пациентов с диагнозом «диабет» отмечают нехватку устройств для непрерывного мониторинга глюкозы, а более 80% указывают на дефицит расходников к ним. Самая распространенная проблема (фиксируется в 63 регионах) — дефицит сенсорных систем, передающих данные на телефон. Также не хватает сенсоров для тех помп, которые были установлены (в 65 регионах). Об этом, ссылаясь на опрос «Народного фронта», сообщил руководитель исполкома движения Михаил Кузнецов на совещании президента России Владимира Путина с правительством. По данным опроса, еще одна проблема — долгое ожидание или отказ в выдаче систем, оборудованных инсулиновой помпой.

«Мы еще посмотрели конкурсные процедуры и видим, что на сегодняшний день торги по ним не проводились в 27 регионах, а в 21 регионе не обеспечена деньгами региональная льгота, она просто не забюджетирована. Свое право родители больных детей отстаивают в судах, — сказал Кузнецов. — Прокуратура людей поддерживает. И после этого с решением суда они уже приходят в регион и дальше получают это устройство».

Президент попросил главу Минздрава Михаила Мурашко разобраться с доступностью медизделий для диабетиков и представить через неделю предложения по решению проблемы.

«Михаил Альбертович, у меня к вам просьба, вы обязательно посмотрите на ту информацию, которая «Народным фронтом» получена, и через недельку мне все-таки еще раз передоложите, что и как вы предполагаете сделать в ближайшее время, чтобы ситуацию менять к лучшему в нужном нам направлении... Прошу вас проанализировать и мне отдельно доложить», — сказал Путин.

«Тест-полоски – глюкометры, которые разово определяют, – их достаточно производится сегодня в Российской Федерации, и рынок обеспечен. Мониторинг глюкозы – это приборы, которые постоянно снимают [данные], – их сегодня зарегистрировано четыре, и два отечественных разрабатывается сейчас; пока это зарубежного производства, два из которых – из дружественных стран. Производители обещают, что в первом квартале выйдут на клинические исследования. Пока эти приборы закупаются за счет средств регионов», — рассказал Мурашко.

Министр доложил, что в 2022 году заболеваемость диабетом I и II типов достигла 5,3 млн человек, из них около 58 тыс. – это дети. На их лекарственное обеспечение ежегодно выделяется 60 млрд руб. (50 млрд — региональные бюджеты) По словам Мурашко, в России зарегистрировано 165 препаратов для лечения сахарного диабета, более половины из которых — отечественные. На рынке госзакупок в 2023 году доля отечественных препаратов составляет 70%. Также зарегистрировано шесть отечественных тест-полосок для определения уровня сахара в крови.