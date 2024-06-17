«Р-Фарм» зарегистрировала первый в своем классе препарат для лечения орфанного заболевания

Группа компаний «Р-Фарм» разработала и зарегистрировала оригинальный таргетный препарат для лечения орфанного заболевания — идиопатического рецидивирующего перикардита. Препарат с МНН гофликицепт будет выпускаться под торговым наименованием «Арцерикс», сообщили в пресс-службе производителя.

Идиопатический рецидивирующий перикардит — это орфанное аутовоспалительное заболевание перикарда, которое характеризуется эпизодами непровоцируемого стерильного воспаления с системными проявлениями, включая полисерозит, суставной синдром, лихорадку, нейтрофильный лейкоцитоз, повышение маркеров острой фазы воспаления и аминотрансферраз. Ведущую роль в патогенезе заболевания играет гиперпродукция цитокинов семейства интерлейкина-1. Гофликицепт представляет собой гетеродимерный гибридный белок, который с высокой аффинностью связывается с интерлейкинами 1β и 1α. Он стал первым в своем классе таргетным препаратом, зарегистрированным в России для лечения идиопатического рецидивирующего перикардита.

Основанием для регистрации стали результаты исследования COURSE. Уже на третий день после первого введения гофликицепта у пациентов наблюдалось уменьшение боли в грудной клетке, уровня С-реактивного белка и перикардиального выпота. При этом в группе препарата не было зарегистрировано ни одного случая рецидива за все время исследования. В контрольной группе, где участники получали плацебо, рецидивы выявили в 90% случаев.

Предварительные результаты исследования гофликицепта при терапии идиопатического рецидивирующего перикардита были представлены в 2022 году в ходе ежегодного конгресса европейских ревматологов EULAR 2022. Тогда по результатам исследования препарата II/III фазы ученым удалось достичь всех заявленных конечных точек оценки эффективности.

Продолжается исследование эффективности и безопасности гофликицепта при семейной средиземноморской лихорадке и других показаниях.