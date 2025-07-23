РААС видит риски в законопроекте «об адвокатской монополии»

Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) направила в Минюст отрицательный отзыв на законопроект, который в профессиональной среде назвали законопроектом «об адвокатской монополии». Обращение есть в распоряжении «ФВ». Формулировки проекта в отношении судебных представителей организаций и ИП однозначно говорят о необходимости присутствия адвоката, рассказал исполнительный директор ассоциации Александр Опарин. Соответствующие изменения предложено внести в АПК, ГПК, КАС и Закон о банкротстве.

«Различные сферы экономики имеют свою специфику, в связи с чем в организациях и на предприятиях на протяжении долгого времени формировали и развивали свои юридические службы. Адвокатские бюро, за редким исключением, оказывают общеправовую юридическую поддержку, в чем неоднократно убеждались медицинские и аптечные организации, имеющие свои особенности регулирования деятельности», — сказано в обращении.

Опарин также обращает внимание, что приобретение статуса адвоката представителями юридических служб организаций лишит их имеющегося рабочего места, т.к. в соответствии со ст. 2 закона № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности» адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника.

С учетом того, что нормы закона № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи» не распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, у последних должно сохраняться право на самостоятельную судебную защиту, исходя из экономической целесообразности и специфики деятельности, считают в РААС.

Ассоциация предлагает уточнить формулировки проекта закона, чтобы текст звучал так: «Представителями организаций и индивидуальных предпринимателей в суде могут выступать их работники и (или) адвокаты». Кроме того, РААС считает избыточным требование к судебным представителям в виде обязательного наличия у работников высшего юридического образования или ученой степени по юридической специальности.

«Несмотря на то, что действующее законодательство не содержит понятие «холдинговой структуры» и «группы компаний», за исключением Закона «О банках и банковской деятельности», подобные бизнес-структуры существуют и в других сферах экономики, и находят свое отражение в нормах ГК РФ, НК РФ, Закона «О защите конкуренции». В связи с этим, полагаем необходимым закрепить возможность

представления интересов работником, имеющим трудовые отношения с любым юридическим лицом из связанных между собой группой лиц», — заключили в РААС.