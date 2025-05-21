Бизнес
new
Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиПроизводство
РАН предложила исключить...

РАН предложила исключить препараты «Материа Медика Холдинг» из клинических рекомендаций

21.05.2025
15:42
Дина Коблова
Комиссия по борьбе с лженаукой при Экспертном совете РАН выступила против гомеопатии и призвала Минздрав и другие уполномоченные органы исключить из клинических рекомендаций препараты компании «Материа Медика Холдинг». Организация, в свою очередь, заявила о дискредитации ее деловой репутации и напомнила, что однажды уже отстояла свою позицию в суде.
Фото: 123rf.com

Комиссия по борьбе с лженаукой при Экспертном совете РАН опубликовала заявление (есть в распоряжении «ФВ»), в котором описывается позиция комиссии по использованию в медицине препаратов, не содержащих действующих веществ. В письме указано, что к таким лекарствам относятся в первую очередь гомеопатические препараты, в том числе производства «НПФ Материа Медика Холдинг». По мнению авторов заявления, при изготовлении препаратов компания использует «столь высокие разведения действующих веществ, что в конечном продукте нет ни одной их молекулы».

«Мы считаем недопустимым включение, в том числе замаскированное, препаратов, не содержащих молекул действующих веществ, в государственные клинические рекомендации. Такими препаратами являются многие гомеопатические средства, включая якобы «инновационные препараты» (ранее называемые «релиз-активными»), искусственно выведенные из категории гомеопатических», — указано в заявлении комиссии.

РАН призвала Научно-практический совет Минздрава России отозвать одобрение клинических рекомендаций:

  • «Острая респираторно-вирусная инфекция (ОРВИ) у взрослых» (одобрены в 2021 году);
  • «Синдром раздраженного кишечника» (одобрены в 2021-м и 2024 году);
  • «Острый синусит» (одобрены в 2021-м и 2024 году).

В них предлагается внести изменения, исключающие указание на применение препаратов:

  • «Эргоферон (антитела к гамма-интерферону аффинно очищенные)»;
  • «Колофорт»;
  • «гомеопатический препарат с доказанным модулирующим действием на медиаторы воспаления без подавления ЦОГ2».

Комиссия также призвала Росздравнадзор, Минздрав и другие уполномоченные органы вернуть препаратам компании «НПФ Материа Медика Холдинг» исходный статус гомеопатических.

После этого компания «Материа Медика Холдинг» опубликовала заявление «О защите деловой репутации», в котором сообщила о приверженности высоким стандартам качества изготавливаемых ею лекарственных препаратов. В организации отметили, что ее продукция включена в клинические рекомендации Минздрава.

В публикации указано, что методы конкурентной борьбы некоторых участников российского рынка лекарств «порой выходят далеко за рамки как общепринятых этических норм, так и действующего законодательства».

«Особую тревогу вызывают попытки вовлечь Российскую академию наук в действия, которые несут в себе явные признаки недобросовестной конкуренции и, возможно, коррупционную составляющую», — указывают авторы письма.

В организации заявили, что публикации в СМИ сведений от имени Российской академии наук (РАН) дискредитируют деловую репутацию компании. «Материа Медика Холдинг» направила официальные обращения в соответствующие компетентные органы.

В компании на запрос «ФВ» напомнили, что в 2020 году организация уже одержала победу в суде по делу о защите деловой репутации. Тогда суд признал не соответствующими действительности и порочащими репутацию опубликованные в СМИ сведения о препаратах компании «Анаферон» и «Эргоферон». С ответчика взыскали судебные расходы на 18 тыс. руб. и расходы по оплате госпошлины в 6 тыс. руб.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.