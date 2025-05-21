РАН предложила исключить препараты «Материа Медика Холдинг» из клинических рекомендаций

Комиссия по борьбе с лженаукой при Экспертном совете РАН опубликовала заявление (есть в распоряжении «ФВ»), в котором описывается позиция комиссии по использованию в медицине препаратов, не содержащих действующих веществ. В письме указано, что к таким лекарствам относятся в первую очередь гомеопатические препараты, в том числе производства «НПФ Материа Медика Холдинг». По мнению авторов заявления, при изготовлении препаратов компания использует «столь высокие разведения действующих веществ, что в конечном продукте нет ни одной их молекулы».

«Мы считаем недопустимым включение, в том числе замаскированное, препаратов, не содержащих молекул действующих веществ, в государственные клинические рекомендации. Такими препаратами являются многие гомеопатические средства, включая якобы «инновационные препараты» (ранее называемые «релиз-активными»), искусственно выведенные из категории гомеопатических», — указано в заявлении комиссии.

РАН призвала Научно-практический совет Минздрава России отозвать одобрение клинических рекомендаций:

«Острая респираторно-вирусная инфекция (ОРВИ) у взрослых» (одобрены в 2021 году);

«Синдром раздраженного кишечника» (одобрены в 2021-м и 2024 году);

«Острый синусит» (одобрены в 2021-м и 2024 году).

В них предлагается внести изменения, исключающие указание на применение препаратов:

«Эргоферон (антитела к гамма-интерферону аффинно очищенные)»;

«Колофорт»;

«гомеопатический препарат с доказанным модулирующим действием на медиаторы воспаления без подавления ЦОГ2».

Комиссия также призвала Росздравнадзор, Минздрав и другие уполномоченные органы вернуть препаратам компании «НПФ Материа Медика Холдинг» исходный статус гомеопатических.

После этого компания «Материа Медика Холдинг» опубликовала заявление «О защите деловой репутации», в котором сообщила о приверженности высоким стандартам качества изготавливаемых ею лекарственных препаратов. В организации отметили, что ее продукция включена в клинические рекомендации Минздрава.

В публикации указано, что методы конкурентной борьбы некоторых участников российского рынка лекарств «порой выходят далеко за рамки как общепринятых этических норм, так и действующего законодательства».

«Особую тревогу вызывают попытки вовлечь Российскую академию наук в действия, которые несут в себе явные признаки недобросовестной конкуренции и, возможно, коррупционную составляющую», — указывают авторы письма.

В организации заявили, что публикации в СМИ сведений от имени Российской академии наук (РАН) дискредитируют деловую репутацию компании. «Материа Медика Холдинг» направила официальные обращения в соответствующие компетентные органы.

В компании на запрос «ФВ» напомнили, что в 2020 году организация уже одержала победу в суде по делу о защите деловой репутации. Тогда суд признал не соответствующими действительности и порочащими репутацию опубликованные в СМИ сведения о препаратах компании «Анаферон» и «Эргоферон». С ответчика взыскали судебные расходы на 18 тыс. руб. и расходы по оплате госпошлины в 6 тыс. руб.