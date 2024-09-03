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РФПИ договорился о...

РФПИ договорился о партнерстве с фармкомпанией Монголии

03.09.2024
18:04
Дина Коблова
РФПИ заключил договор о партнерстве с монгольской фармкомпанией MEIC. Стороны инвестируют в проекты технологического трансфера и локализации выпуска российских лекарств на территории страны. Планируется также расширение партнерства и содействие выпуску препаратов на рынках России и Монголии.
Владимир Путин во время визита в Монголию | Фото: сайт Кремля

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Монголии MEIC договорились о партнерстве. Стороны будут инвестировать в проекты по технологическому трансферу и локализации производства российских фармпрепаратов в Монголии. Как сообщили в пресс-службе РФПИ, договоренности достигнуты в рам­ках офи­ци­аль­но­го ви­зи­та Президента Рос­сии Владимира Путина в Мон­го­лию.

Во время пан­де­мии коронавируса РФПИ и MEIC успеш­но со­труд­ни­чали для ре­ги­стра­ции «С­пут­ни­ка V» в Мон­го­лии в рам­ках уско­рен­ной про­це­ду­ры, со­сто­я­вшейся в фев­ра­ле 2021 года. В рам­ках но­во­го со­гла­ше­ния сто­ро­ны рас­ши­ря­ют парт­нер­ство для даль­ней­ше­го на­ра­щи­ва­ния тех­но­ло­ги­че­ско­го об­мена в фар­мот­рас­ли и со­дей­ствия вы­пус­ку пре­па­ра­тов на рын­ках обеих стран.

Кроме того, стороны до­го­во­ри­лись о воз­мож­но­сти при­вле­че­нии соин­ве­сто­ров и меж­ду­на­род­ных парт­не­ров РФПИ в про­ек­ты на тер­ри­то­рии Мон­го­лии по транс­фе­ру и ло­ка­ли­за­ции тех­но­ло­гий про­из­вод­ства мед­ицинских пре­па­ра­тов.

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