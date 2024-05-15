РФПИ планирует выпускать в Китае вакцины Центра им. Гамалеи

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил договор о партнерстве с китайской фармацевтической компанией OncoGenerix для трансфера технологий и выпуска в КНР вакцин, разработанных НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Об этом объявили в пресс-службе РФПИ в преддверии визита президента России в Китай.

Согласно договоренностям, НИЦЭМ сможет открыть в Китае центр исследований, который позволит разработчикам адаптировать препараты и провести дополнительные исследования на месте. По итогам анализа наиболее востребованных направлений терапии будет определен портфель выпускаемых препаратов. Кроме того, в случае необходимости могут быть привлечены и другие партнеры на китайском рынке.

Центр им. Гамалеи разработал вакцины против коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт». По словам генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, партнерство с OncoGenerix открывает возможность для вывода на китайский рынок и других разработок НИЦЭМ, «которые уже зарекомендовали себя в России и обладают значимым экспортным потенциалом».

В пресс-службе РФПИ также сообщили, что фонд совместно с партнерами инвестирует 3 млрд руб. в создание совместного предприятия по производству инновационных лекарств на основе передовых фармкомпонентов, полученных в том числе благодаря трансферу разработок между Россией и Китаем.

Предприятие будет создано на мощностях одного из ведущих отечественных фармацевтических разработчиков и производителей, а конечную лекарственную продукцию планируется выпускать на рынке России и стран ЕАЭС. Для начала планируют сформировать портфель из десяти препаратов. Для потенциального трансфера РФПИ и партнеры уже провели исследования 25 лекарственных молекул нового типа. Первый трансфер разработок ожидается во втором полугодии 2024 года.