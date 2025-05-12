Бизнес
new
Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиПроизводство
РФПИ подписал соглашение...

РФПИ подписал соглашение с Национальным центром вакцин Вьетнама

12.05.2025
18:22
Дина Коблова
РФПИ и Национальный центр вакцин Вьетнама договорились о создании совместной платформы для продвижения биомедицинских продуктов. Глава РФПИ также рассказал о совместных планах с Сербией в области здравоохранения.
Фото: 123rf.com

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и генеральный директор Национального центра вакцин Вьетнама Нго Чи Зунг подписали соглашение о создании инвестиционной платформы для продвижения инновационных биомедицинских продуктов, об этом сообщил глава РФПИ.

О договоренности объявили в присутствии президента РФ Владимира Путина и генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама.

«Новые проекты откроют путь для технологического обмена и двустороннего экспорта передовых решений», — поделился Дмитриев.

Работа платформы будет направлена на поддержку совместных исследований и разработок новых технологий в сфере здравоохранения для их дальнейшей коммерциализации, а также на соинвестирование, трансфер технологий и поставки инновационных вакцин.

Во время пандемии COVID-19 Вьетнам был среди стран, в которых была одобрена российская вакцина против коронавируса «Спутник V».

Также на встрече обсудили сотрудничество с Сербией в сфере здравоохранения. По словам Дмитриева, речь идет о проектах в том числе по проведению совместных клинических исследований.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.