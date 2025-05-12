РФПИ подписал соглашение с Национальным центром вакцин Вьетнама

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и генеральный директор Национального центра вакцин Вьетнама Нго Чи Зунг подписали соглашение о создании инвестиционной платформы для продвижения инновационных биомедицинских продуктов, об этом сообщил глава РФПИ.

О договоренности объявили в присутствии президента РФ Владимира Путина и генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама.

«Новые проекты откроют путь для технологического обмена и двустороннего экспорта передовых решений», — поделился Дмитриев.

Работа платформы будет направлена на поддержку совместных исследований и разработок новых технологий в сфере здравоохранения для их дальнейшей коммерциализации, а также на соинвестирование, трансфер технологий и поставки инновационных вакцин.

Во время пандемии COVID-19 Вьетнам был среди стран, в которых была одобрена российская вакцина против коронавируса «Спутник V».

Также на встрече обсудили сотрудничество с Сербией в сфере здравоохранения. По словам Дмитриева, речь идет о проектах в том числе по проведению совместных клинических исследований.