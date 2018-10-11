RNC Pharma: изменилась расстановка компаний в первой тройке российских фармдистрибьюторов

10:24
13 ноября 2018
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Аналитическая компания RNC Pharma представляет Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 1-3 кварталов 2018 г.

В первой тройке поменялась расстановка сил – компания «Пульс» после упорной борьбы смогла подняться, наконец, на второе место. В остальном на рынке продолжаются консолидационные процессы, общая доля крупнейших компаний за год выросла на 2,8%,.

«Снижение рыночной доли демонстрируют всего 4 дистрибьютора, причем два из них, «Протек» и «Катрен», делают это вполне осознанно, так сказать в борьбе за чистоту клиентского портфеля. У «Р-Фарм» дела тоже пошли в гору – дочерняя структура компании «Р-Опра» выиграла конкурс на право заключения второго офсетного контракта с Москвой. И даже судьба многострадальной «СИА Интернейшнл» вроде как определилась – в октябре совет директоров сети «Магнит» одобрил покупку дистрибьютора. Более того, несмотря на то, что сделка еще не закрыта, сеть супермаркетов уже начала переговоры с производителями, для чего еще в сентябре была приобретена операционная компания с лицензией на фармдеятельность», – отмечается в отчете RNC Pharma.

Таб. ТОР-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 1-3 кв. 2018 г.

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