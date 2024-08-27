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RNC Pharma представила...

RNC Pharma представила аналитику онлайн-продаж лекарств за I—II кварталы года

27.08.2024
11:43
Дина Коблова
Аналитики RNC Pharma представили данные об объеме онлайн-продаж и бронирования продукции аптечного ассортимента в России по итогам I—II кварталов 2024 года. Прирост относительно прошлого года составил 28,8% в рублях. Динамику в основном определял лекарственный ассортимент. Только 4,5% от общего объема продаж лекарств через канал e-com реализуется в формате доставки до потребителя.
Фото: 123rf.com

Суммарный объем онлайн-продаж и бронирования продукции аптечного ассортимента (лекарства + парафармацевтика) в России по итогам I—II кварталов 2024 года составил 199,1 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), следует из данных RNC Pharma. Прирост относительно аналогичного периода 2023 года в рублях составил 28,8%. В основном динамику определял лекарственный ассортимент, его объемы продаж за год выросли на 36,2%. Это опережает общие темпы развития отечественной фармрозницы, которые обеспечили в анализируемом периоде прирост на уровне 16,9%. Аналитики также отмечают, что продажи нелекарственного ассортимента в рамках онлайн-канала за этот период выросли всего на 12,5%.

Доля покупок лекарств с доставкой по итогам I—II кварталов текущего года составила всего 0,85% от общего денежного объема российской фармрозницы или порядка 4,5% от общего объема продаж препаратов в канале e-com. Эта доля последовательно повышается на протяжении последних лет: по итогам 2023 года с доставкой приобреталось 0,66% товаров, а в 2022 году — 0,58%.

Общая доля онлайн-канала в фармрознице по состоянию на I—II кварталы 2024 года побила исторический рекорд на уровне 19,2%. Годом ранее, по итогам I—II кварталов прошлого года, этот показатель был зафиксирован на уровне 17,5%. Суммарная выручка организаций, формирующих ТОР20 в анализируемом периоде, достигла 178,8 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), а доля топовых компаний в общем объеме российского канала e-com, с учетом нелекарственного ассортимента, составляет таким образом 89,8%. По данным аналитиков, уровень концентрации здесь несколько ниже, чем фиксировался в аналогичном периоде прошлого года, но в целом за последние полтора года он стабильно колеблется вокруг 90%.

В рейтинге только четыре компании демонстрируют сокращение объема продаж в рамках канала e-com. Речь идет о довольно большом разбросе: начиная от коррекции на -3% у компании «Монастырёв.рф» до заметного падения на 36% у «Планеты Здоровья». Годом ранее эти компании показывали положительную динамику, но общие темпы развития канала e-com в I—II кварталах 2023 года были значительно ниже, чем сейчас.

Максимальный показатель прироста зафиксирован у проекта Polza.ru фармдистрибьютра «Пульс»: относительно I—II кварталов 2023 года продажи выросли более чем в три раза. Второй результат демонстрирует «Аптечная сеть 36,6»: здесь близкая динамика, объем реализации через канал e-com вырос в 2,8 раза. Однако причины динамики различны: если «Пульс» наращивает число партнеров, расширяя охват сервисом своих текущих клиентов, то «Аптечная сеть 36,6» продолжает процесс интеграции бизнеса сетей «ЛекОптТорг» и «Родник здоровья». Учитывая, что процесс поглощений розничных компаний в первой половине 2024 года заметно активизировался, в ближайшее время можно ожидать серьезного роста онлайн-бизнеса таких аптечных сетей, как «Ригла» и «Неофарм». Аналитики также отмечают рост выручки в два раза сети «Алоэ», а сеть «Апрель» при сохранении существующих темпов развития уже к концу года легко сможет претендовать на вторую строчку в рейтинговой таблице.

ТОР20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам I—II кварталов 2024 года

Компания*

Центральный офис

Объем валовых e-com-продаж в I—II кв. 2024, млрд руб.

Прирост продаж относительно I—II кв. 2024, %, руб.

Доля1 на розничном коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам I—II кв. 2024, %, руб.

1

Аптека.Ру

Новосибирск

44,1

27

4,3

2

Ригла

Москва

19,3

30

1,9

3

Апрель

Краснодар

18,9

92

1,8

4

Еаптека

Москва

15,2

16

1,5

5

Здравсити

Москва

11,9

55

1,1

6

Ютека

Москва

10,9

76

1,0

7

Аптечная сеть 36,6

Москва

10,5

178

1,0

8

ИРИС

Москва

9,0

39

0,9

9

Неофарм2

Москва

7,4

-15

0,7

10

Фармленд

Уфа

6,4

47

0,6

11

Здоров.ру

Москва

3,9

5

0,4

12

Polza.ru

Уфа

3,1

204

0,3

13

Планета Здоровья2

Пермь

2,9

-36

0,3

14

Монастырёв.рф

Владивосток

2,8

-3

0,3

15

Вита (Самара)2

Самара

2,6

-25

0,2

16

АСНА

Москва

2,4

14

0,2

17

Имплозия2

Самара

2,3

5

0,2

18

Алоэ (ранее Эдифарм)

Санкт-Петербург

2,1

101

0,2

19

ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья2

Новосибирск

1,8

10

0,2

20

Максавит (включая 36,7С)

Нижний Новгород

1,4

16

0,1

1 Доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ.

2 Экспертная оценка.

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

* В числе представителей сегмента e-com учитываются только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция. Также в данных объемах не включена выручка представителей «серого» онлайн-бизнеса, связанного с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в России дженерики.

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