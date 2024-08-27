RNC Pharma представила аналитику онлайн-продаж лекарств за I—II кварталы года

Суммарный объем онлайн-продаж и бронирования продукции аптечного ассортимента (лекарства + парафармацевтика) в России по итогам I—II кварталов 2024 года составил 199,1 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), следует из данных RNC Pharma. Прирост относительно аналогичного периода 2023 года в рублях составил 28,8%. В основном динамику определял лекарственный ассортимент, его объемы продаж за год выросли на 36,2%. Это опережает общие темпы развития отечественной фармрозницы, которые обеспечили в анализируемом периоде прирост на уровне 16,9%. Аналитики также отмечают, что продажи нелекарственного ассортимента в рамках онлайн-канала за этот период выросли всего на 12,5%.

Доля покупок лекарств с доставкой по итогам I—II кварталов текущего года составила всего 0,85% от общего денежного объема российской фармрозницы или порядка 4,5% от общего объема продаж препаратов в канале e-com. Эта доля последовательно повышается на протяжении последних лет: по итогам 2023 года с доставкой приобреталось 0,66% товаров, а в 2022 году — 0,58%.

Общая доля онлайн-канала в фармрознице по состоянию на I—II кварталы 2024 года побила исторический рекорд на уровне 19,2%. Годом ранее, по итогам I—II кварталов прошлого года, этот показатель был зафиксирован на уровне 17,5%. Суммарная выручка организаций, формирующих ТОР20 в анализируемом периоде, достигла 178,8 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), а доля топовых компаний в общем объеме российского канала e-com, с учетом нелекарственного ассортимента, составляет таким образом 89,8%. По данным аналитиков, уровень концентрации здесь несколько ниже, чем фиксировался в аналогичном периоде прошлого года, но в целом за последние полтора года он стабильно колеблется вокруг 90%.

В рейтинге только четыре компании демонстрируют сокращение объема продаж в рамках канала e-com. Речь идет о довольно большом разбросе: начиная от коррекции на -3% у компании «Монастырёв.рф» до заметного падения на 36% у «Планеты Здоровья». Годом ранее эти компании показывали положительную динамику, но общие темпы развития канала e-com в I—II кварталах 2023 года были значительно ниже, чем сейчас.

Максимальный показатель прироста зафиксирован у проекта Polza.ru фармдистрибьютра «Пульс»: относительно I—II кварталов 2023 года продажи выросли более чем в три раза. Второй результат демонстрирует «Аптечная сеть 36,6»: здесь близкая динамика, объем реализации через канал e-com вырос в 2,8 раза. Однако причины динамики различны: если «Пульс» наращивает число партнеров, расширяя охват сервисом своих текущих клиентов, то «Аптечная сеть 36,6» продолжает процесс интеграции бизнеса сетей «ЛекОптТорг» и «Родник здоровья». Учитывая, что процесс поглощений розничных компаний в первой половине 2024 года заметно активизировался, в ближайшее время можно ожидать серьезного роста онлайн-бизнеса таких аптечных сетей, как «Ригла» и «Неофарм». Аналитики также отмечают рост выручки в два раза сети «Алоэ», а сеть «Апрель» при сохранении существующих темпов развития уже к концу года легко сможет претендовать на вторую строчку в рейтинговой таблице.

ТОР20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам I—II кварталов 2024 года

№ Компания* Центральный офис Объем валовых e-com-продаж в I—II кв. 2024, млрд руб. Прирост продаж относительно I—II кв. 2024, %, руб. Доля1 на розничном коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам I—II кв. 2024, %, руб. 1 Аптека.Ру Новосибирск 44,1 27 4,3 2 Ригла Москва 19,3 30 1,9 3 Апрель Краснодар 18,9 92 1,8 4 Еаптека Москва 15,2 16 1,5 5 Здравсити Москва 11,9 55 1,1 6 Ютека Москва 10,9 76 1,0 7 Аптечная сеть 36,6 Москва 10,5 178 1,0 8 ИРИС Москва 9,0 39 0,9 9 Неофарм2 Москва 7,4 -15 0,7 10 Фармленд Уфа 6,4 47 0,6 11 Здоров.ру Москва 3,9 5 0,4 12 Polza.ru Уфа 3,1 204 0,3 13 Планета Здоровья2 Пермь 2,9 -36 0,3 14 Монастырёв.рф Владивосток 2,8 -3 0,3 15 Вита (Самара)2 Самара 2,6 -25 0,2 16 АСНА Москва 2,4 14 0,2 17 Имплозия2 Самара 2,3 5 0,2 18 Алоэ (ранее Эдифарм) Санкт-Петербург 2,1 101 0,2 19 ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья2 Новосибирск 1,8 10 0,2 20 Максавит (включая 36,7С) Нижний Новгород 1,4 16 0,1 1 Доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ. 2 Экспертная оценка. Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

* В числе представителей сегмента e-com учитываются только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция. Также в данных объемах не включена выручка представителей «серого» онлайн-бизнеса, связанного с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в России дженерики.