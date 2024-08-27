RNC Pharma представила аналитику онлайн-продаж лекарств за I—II кварталы года
Суммарный объем онлайн-продаж и бронирования продукции аптечного ассортимента (лекарства + парафармацевтика) в России по итогам I—II кварталов 2024 года составил 199,1 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), следует из данных RNC Pharma. Прирост относительно аналогичного периода 2023 года в рублях составил 28,8%. В основном динамику определял лекарственный ассортимент, его объемы продаж за год выросли на 36,2%. Это опережает общие темпы развития отечественной фармрозницы, которые обеспечили в анализируемом периоде прирост на уровне 16,9%. Аналитики также отмечают, что продажи нелекарственного ассортимента в рамках онлайн-канала за этот период выросли всего на 12,5%.
Доля покупок лекарств с доставкой по итогам I—II кварталов текущего года составила всего 0,85% от общего денежного объема российской фармрозницы или порядка 4,5% от общего объема продаж препаратов в канале e-com. Эта доля последовательно повышается на протяжении последних лет: по итогам 2023 года с доставкой приобреталось 0,66% товаров, а в 2022 году — 0,58%.
Общая доля онлайн-канала в фармрознице по состоянию на I—II кварталы 2024 года побила исторический рекорд на уровне 19,2%. Годом ранее, по итогам I—II кварталов прошлого года, этот показатель был зафиксирован на уровне 17,5%. Суммарная выручка организаций, формирующих ТОР20 в анализируемом периоде, достигла 178,8 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), а доля топовых компаний в общем объеме российского канала e-com, с учетом нелекарственного ассортимента, составляет таким образом 89,8%. По данным аналитиков, уровень концентрации здесь несколько ниже, чем фиксировался в аналогичном периоде прошлого года, но в целом за последние полтора года он стабильно колеблется вокруг 90%.
В рейтинге только четыре компании демонстрируют сокращение объема продаж в рамках канала e-com. Речь идет о довольно большом разбросе: начиная от коррекции на -3% у компании «Монастырёв.рф» до заметного падения на 36% у «Планеты Здоровья». Годом ранее эти компании показывали положительную динамику, но общие темпы развития канала e-com в I—II кварталах 2023 года были значительно ниже, чем сейчас.
Максимальный показатель прироста зафиксирован у проекта Polza.ru фармдистрибьютра «Пульс»: относительно I—II кварталов 2023 года продажи выросли более чем в три раза. Второй результат демонстрирует «Аптечная сеть 36,6»: здесь близкая динамика, объем реализации через канал e-com вырос в 2,8 раза. Однако причины динамики различны: если «Пульс» наращивает число партнеров, расширяя охват сервисом своих текущих клиентов, то «Аптечная сеть 36,6» продолжает процесс интеграции бизнеса сетей «ЛекОптТорг» и «Родник здоровья». Учитывая, что процесс поглощений розничных компаний в первой половине 2024 года заметно активизировался, в ближайшее время можно ожидать серьезного роста онлайн-бизнеса таких аптечных сетей, как «Ригла» и «Неофарм». Аналитики также отмечают рост выручки в два раза сети «Алоэ», а сеть «Апрель» при сохранении существующих темпов развития уже к концу года легко сможет претендовать на вторую строчку в рейтинговой таблице.
ТОР20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам I—II кварталов 2024 года
|
№
|
Компания*
|
Центральный офис
|
Объем валовых e-com-продаж в I—II кв. 2024, млрд руб.
|
Прирост продаж относительно I—II кв. 2024, %, руб.
|
Доля1 на розничном коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам I—II кв. 2024, %, руб.
|
1
|
Аптека.Ру
|
Новосибирск
|
44,1
|
27
|
4,3
|
2
|
Ригла
|
Москва
|
19,3
|
30
|
1,9
|
3
|
Апрель
|
Краснодар
|
18,9
|
92
|
1,8
|
4
|
Еаптека
|
Москва
|
15,2
|
16
|
1,5
|
5
|
Здравсити
|
Москва
|
11,9
|
55
|
1,1
|
6
|
Ютека
|
Москва
|
10,9
|
76
|
1,0
|
7
|
Аптечная сеть 36,6
|
Москва
|
10,5
|
178
|
1,0
|
8
|
ИРИС
|
Москва
|
9,0
|
39
|
0,9
|
9
|
Неофарм2
|
Москва
|
7,4
|
-15
|
0,7
|
10
|
Фармленд
|
Уфа
|
6,4
|
47
|
0,6
|
11
|
Здоров.ру
|
Москва
|
3,9
|
5
|
0,4
|
12
|
Polza.ru
|
Уфа
|
3,1
|
204
|
0,3
|
13
|
Планета Здоровья2
|
Пермь
|
2,9
|
-36
|
0,3
|
14
|
Монастырёв.рф
|
Владивосток
|
2,8
|
-3
|
0,3
|
15
|
Вита (Самара)2
|
Самара
|
2,6
|
-25
|
0,2
|
16
|
АСНА
|
Москва
|
2,4
|
14
|
0,2
|
17
|
Имплозия2
|
Самара
|
2,3
|
5
|
0,2
|
18
|
Алоэ (ранее Эдифарм)
|
Санкт-Петербург
|
2,1
|
101
|
0,2
|
19
|
ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья2
|
Новосибирск
|
1,8
|
10
|
0,2
|
20
|
Максавит (включая 36,7С)
|
Нижний Новгород
|
1,4
|
16
|
0,1
|
1 Доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ.
2 Экспертная оценка.
|
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей
* В числе представителей сегмента e-com учитываются только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция. Также в данных объемах не включена выручка представителей «серого» онлайн-бизнеса, связанного с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в России дженерики.
Нет комментариев
Комментариев: 0