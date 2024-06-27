RNC Pharma представила данные о производстве лекарств в мае

За первые пять месяцев 2024 года в России было выпущено готовых лекарств на сумму 325,5 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Аналитики RNC Pharma зафиксировали прирост на уровне 14,5% относительно аналогичного периода 2023 года. Общий натуральный объем готовых препаратов, выпущенный локализованными в России фармкомпаниями, в январе—мае составил 1,7 млрд упак. или порядка 34,4 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД). Относительно января—мая 2023 года динамика в МЕД зафиксирована на уровне 6,5%.

Аналитики заключили, что уровень активности производственных компаний в мае 2024 года был высоким. Суммарный денежный объем выпущенных лекарств составил 66,9 млрд руб., при этом показатель долгосрочной динамики составил 22,4%. Натуральный объем — на уровне 365,6 млн упак. или 7,4 млрд минимальных единиц, прирост относительно мая 2023 года в упаковках составил 8,4%, примерно такая же динамика была месяцем ранее. Динамика в МЕД по итогам мая 2024 года относительно прошлого года увеличилась на 7,6%.

По итогам января—мая группа рецептурных препаратов показала динамику на уровне 8,3% в упаковках, а общий ассортимент по торговым маркам за год увеличился на 97 позиций — до 1714 наименований. Количество компаний-поставщиков выросло на 16 наименований за год, до 347 производителей. Из числа крупнейших компаний максимальную динамику показал «Сотекс» (+88% в упаковках). По данным аналитиков, основной вклад здесь обеспечили показатели площадки «Рафарма». Максимальный объем обеспечил «Цефтриаксон», выпускаемый в Липецкой области: за первые пять месяцев было отгружено почти 6 млн упак. препарата, что в 7,3 раза выше, чем годом ранее.

Максимальную динамику в портфеле компании обеспечил низкомолекулярный гепарин «Эниксум» (рост относительно января—мая 2023 года в 13,6 раза). Почти одинаковые показатели прироста продемонстрировали «Вертекс» (+51%) и «Обновление» (+50%). В первом случае максимальная динамика отгрузок была у антагонистов рецепторов ангиотензина II «Лозартан» и «Валсартан». По компании «Обновление» аналитики отмечают результат по препаратам «Диклофенак» и «Амлодипин».

Группа безрецептурных препаратов показала прирост относительно января—мая 2023 года всего на 0,7%, однако ассортимент вырос на 35 торговых марок (до 911 штук). Поставщиков за год стало на 11 больше — отгрузки осуществляли 183 компании.

Среди топовых с точки зрения общего объема отгрузок игроков эксперты также отмечают «Обновление»: компания показала рост в упаковках на уровне 64%. Результат был обеспечен такими продуктами, как «Ацетилсалициловая кислота», «Валидол» и «Уголь активированный». Второй результат показала «Флора Кавказа» (+28%) также благодаря традиционному ассортименту. В частности, компания наращивала отгрузки препаратов: «Корвалол», «Боярышника настойка» и «Меновазин». Третий в анализируемом периоде результат с точки зрения динамики у компании «Отисифарм»: отгрузки относительно января—мая 2023 года выросли на 20%. Здесь динамику обеспечивали препараты «Пенталгин» и «Риностоп».

Объем производства готовых лекарственных препаратов в России (включая выпуск ассортимента иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за январь 2023—май 2024 года в натуральном (упак.) и денежном (руб., включая НДС) выражении