RNC Pharma представила данные об инфляции на розничном рынке медизделий по итогам мая

Цены на медицинскую технику и медицинские изделия на розничном рынке России, включая онлайн-продажи, в 2023 году выросли относительно показателей 2022 года на 6,2%. При этом в разных категориях медтехники показатели инфляции существенно отличались. Эксперты RNC Pharma в рамках нового обзора проанализировали продажи глюкометров, тест-полосок для глюкометров, небулайзеров, медицинских термометров и тонометров.

Индекс цен за отчетный период ни разу не опустился ниже нулевых значений. Однако для других товарных групп отрицательные показатели инфляции в прошлом году были абсолютной нормой, отмечают аналитики. С июня 2023 года индекс цен в категории глюкометров ощутимо повышался и достиг максимальных 90,6% в апреле 2024 года. По итогам мая 2024 года инфляция снизилась до отметки 90,4% (рис. 1). Большую часть 2023 года уровень индекса цен в онлайн-канале был существенно выше, чем в рознице. В 2024 году, напротив, цены на маркетплейсах повышались меньшими темпами, чем в офлайне. По итогам пяти месяцев индекс цен на глюкометры составил 63,5%, в то время как в офлайн-канале показатель инфляции в аналогичный период превышал 72%. Суммарно в обоих каналах по итогам января — мая 2024 года индекс цен в этой категории был зафиксирован на уровне 78,4%.

При этом цены на тест-полоски для глюкометров в 2023 году, напротив, снижались. Такая тенденция на этом рынке (включая онлайн) наблюдалась с апреля прошлого года по февраль текущего. В марте 2024 года вновь наметилось повышение показателя инфляции, и к маю он достигал 5,8%. Суммарно по итогам пяти месяцев индекс цен на рынке в целом составлял 1,8%. При этом в канале е-com показатель оказался выше — 2,6%.

Рис. 1. Инфляция* на розничном рынке глюкометров и тест-полосок в январе 2023 – мае 2024 года, %

Рост цен на небулайзеры, по данным аналитиков, носил волнообразный характер, со снижением в весенний период 2023 года. Этот процесс коснулся обоих каналов продаж, но в канале e-com был более выраженным. Своих минимальных значений на рынке (включая онлайн) индекс цен достиг в апреле, опустившись до уровня -10,7% (рис. 2). В декабре 2023 года повышение цен на ингаляторы возобновилось, и к маю 2024 года инфляция достигала 6%. При этом цены на маркетплейсах в январе — мае понизились на 2,1%, а в традиционной рознице, напротив, показатель за это время вырос до 7,4%. Суммарно на всем рынке за январь — май индекс цен на небулайзеры составил 3,8%.

Рис. 2. Инфляция* на розничном рынке небулайзеров в январе 2023 – мае 2024 года, %

Динамика цен на медицинские термометры всех типов на протяжении почти всего 2023 года характеризовалась отрицательными значениями. В ноябре индекс цен вышел на уровне 0,6% и далее демонстрировал тенденцию к росту (рис. 3). Максимальный показатель был зафиксирован в мае текущего года на уровне 5,4%. Динамика обоих каналов продаж на рынке термометров была все это время почти синхронной, существенной разницы в значениях не наблюдалось. По итогам первых пяти месяцев 2024 года значения также отличаются не сильно — в канале e-com цены на термометры выросли на 5,6%, в офлайне — на 3,6%. Суммарное значение индекса цен для обоих каналов относительно января — мая 2023 года составило 3,7%.

Рис. 3. Инфляция* на розничном рынке медицинских термометров в январе 2023 – мае 2024 года, %

По данным аналитиков, большую часть минувшего года показатель инфляции на рынке тонометров также был отрицательным. В апреле 2023 года, как и в категории термометров, фиксируются минимальные значения на уровне -13,6% (рис. 4). В зону положительных значений индекс цен вышел в конце прошлого года и с тех пор повышался: в мае 2024 года он достиг отметки 7,3%. В интернет-продажах по итогам января — мая 2024 года инфляция все еще остается отрицательной (-1,4%), в офлайн-канале цены на тонометры за этот период повысились на 7,5%. Суммарно за пять месяцев 2024 года на рынке в целом цены выросли на 4,1%.

Рис. 4. Инфляция* на розничном рынке тонометров в январе 2023 – мае 2024 года, %