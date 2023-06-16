RNC Pharma представила рейтинг аптечных сетей России по итогам I квартала

Активность на рынке в начале года была заметно ниже тех значений, которые фиксировались на волне ажиотажа весной 2022 года, пишут аналитики RNC Pharma. При этом и инфляция, и ситуация с доходами населения сейчас позволяют делать вполне оптимистичные прогнозы о состоянии отрасли как минимум в краткосрочной перспективе. Отмечается, что на рынке наблюдаются тенденции определенной сегрегации: заметной динамикой продаж и развитием инфраструктурной составляющей могли похвастаться прежде всего федеральные и отдельные мультирегиональные компании. Серьезную динамику продолжает демонстрировать также ассоциативный формат. Абсолютное большинство сравнительно небольших компаний выраженными достижениями похвастаться не могли.

Дополнительные риски готовят рынку российские законотворцы, которые спустя без малого три года вернулись к идее ограничения размера маркетинговых бонусов. Эта сфера для российского фармритейла весьма чувствительная, в современных условиях на нее завязаны как возможности дальнейшего развития аптечной инфраструктуры, так и уровень розничных цен на лекарства. Причем тем, кто знаком с вопросами экономики аптечных учреждений, очевидно, что в результате цены на ЛП вырастут, а инфраструктура начнет деградировать. Всем участникам рынка придется пережить шок, который помимо последствий для бизнес-интересов будет иметь негативные последствия и в социальном аспекте.

Показательным примером влияния регуляторов в этой связи выступает эксперимент по онлайн-продаже рецептурных препаратов. Формально процесс запущен, но, судя по общему количеству проведенных транзакций, мы несколько месяцев наблюдаем не столько реализацию пилотного проекта, сколько многочисленные попытки вдохнуть жизнь в «чудовище доктора Франкенштейна». Между тем онлайн-сегмент российского фармацевтического рынка, который до этого демонстрировал динамику, кратно опережающую темпы развития рынка, вступил в фазу стагнации. Большинство оптовых и розничных компаний, активно инвестировавших в e-com, поставили этот процесс на паузу и предпочитают развивать направления с более понятными перспективами. Конечно, есть отдельные игроки, которые даже в текущих условиях продолжили развитие сферы онлайн, но глобальную ситуацию они изменить не могут.

Наконец, на рынке становится все меньше оптовых компаний, ориентированных на фармрозницу, в начале текущего года операции прекратил «ПрофитМед», затем о грядущем закрытии бизнеса объявили представители «Магнит Фарма». И тут прослеживается не только тенденция, связанная с общим состоянием оптового звена российского фармрынка: подобный процесс может знаменовать собой старт очередной волны ужесточения условий работы дистрибьюторов с розницей.

Таб. TOP аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам I кв. 2023 г.

№ Аптечная сеть Расположение центрального офиса Количество точек на 01.04.2023 Доля на рынке, %, руб. ЛП не ЛП Рынок в целом, без ЛЛО Классические аптечные сети 1 Ригла Москва 3 752 8,0 8,1 8,0 2 Апрель Краснодар 5 821 5,7 6,7 5,9 3 ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья Новосибирск 2 091 5,3 3,3 4,9 4 Планета Здоровья1 Пермь 2 453 4,9 4,0 4,7 5 Неофарм Москва 1 112 3,6 2,6 3,4 6 Аптечная сеть 36,6 Москва 1 846 3,6 4,3 3,8 7 Вита Самара 2 411 3,5 3,3 3,5 8 Фармленд Уфа 1 916 3,2 3,2 3,2 9 Максавит (включая 36,7С) Н.Новгород 913 1,5 1,7 1,6 10 Магнит1 Краснодар 885 1,4 1,7 1,4 Аптечные сети смешанного типа 1 Имплозия1 Самара 6 628 6,6 7,1 6,7 2 ИРИС Москва 2 725 3,7 4,7 3,9 3 Идея1 С.-Петербург 376 0,7 1,3 0,9 4 Монастырев.рф Владивосток 220 0,6 0,9 0,7 5 Советская Аптека Москва 298 0,2 0,2 0,2 Аптечные ассоциации2 1 АСНА Москва 17 939 18,3 13,9 17,3 2 Проаптека Москва 10 214 12,9 5,0 11,1 3 МФО С.-Петербург 8 341 10,3 7,9 9,7 4 Созвездие Москва 6 897 5,8 10,8 7,0 5 ВЕСНА С.-Петербург 3 227 2,0 2,4 2,1 6 Платформа Фармхаб Москва 1 310 1,3 1,6 1,3 7 Надежда-Фарм (Тамбов) Тамбов 386 0,5 0,3 0,5 Сервисы дистанционного заказа 1 Аптека.ру Новосибирск 33 952 3,5 5,9 4,0 2 Еаптека1 Москва 359 1,3 1,5 1,3 3 Здравсити Москва 26 653 0,9 0,9 0,9 4 Ютека Москва 39 599 0,6 0,7 0,6 1 — экспертная оценка

2 — позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек Источник: RNC Pharma®, Рейтинг российских аптечных сетей





