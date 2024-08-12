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RNC Pharma представила...

RNC Pharma представила рейтинг фармдистрибьюторов по итогам I/II квартала 2024 года

12.08.2024
18:54
Дина Коблова
По данным аналитиков RNC Pharma, трендом I/II квартала 2024 года на российском фармрынке стало возобновление инвестиционной активности фармкомпаний. На первом месте в рейтинге российских фармдистрибьюторов за первое полугодие вышла компания «Пульс», на втором — «Протек» и на третьем — «Катрен».
Фото: 123rf.com

Аналитики RNC Pharma представили рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I/II квартала 2024 года. По их данным, основным трендом первой половины года на российском фармрынке стало возобновление инвестиционной активности фармкомпаний, которое выражалось как в привлечении инвестиций, так и в активизации разного рода сделок. Наиболее яркий пример — покупка сетью «Ригла» крупного регионального игрока «Нижегородская аптечная сеть», которая известна потребителям под брендами Farmani и «Аптечество». Сеть объединяет почти 380 аптек стоимостью порядка 2,2—3,4 млрд руб.

Предыдущая крупная покупка была совершена в конце 2023 года, когда «Аптечная сеть 36,6» стала владельцем сети «Лекоптторг & Родник здоровья». Аналитики отмечают: с одной стороны, фармрынок переходит в стабильное состояние, предполагающее позитивный прогноз в долгосрочной перспективе, а с другой — демонстрирует явную проблематику в свете снижения доходности ритейла, которая стимулирует активизацию консолидационных процессов. Одной из заметных сделок в ритейле стала также продажа «Аптечных традиций» сети «Нео-Фарм», состоявшаяся в середине лета.

По данным аналитиков, текущий экономический цикл стимулирует инвестиционную активность и в отношении производственных подразделений оптовых компаний. Так, «Р-Фарм» недавно стал владельцем площадки «Балтфарм» на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петурбург». Эта покупка стала важным шагом для старта реализации офсетного контракта, тендер на который компания выиграла еще в начале 2023 года, но не могла приступить к его реализации. В отношении фармпрома также важно упомянуть подписание документа, который запускает процесс переформатирования системы преференций для отечественных игроков. Полномасштабные изменения тут будут видны только в 2025 году, но уже сейчас эксперты предполагают рост внимания участников рынка к производственному сектору.

В первой половине 2024 года в отрасли были и менее глобальные, но достойные внимания явления. К примеру, анонсированное партнерство «Магнит Аптеки» с дистрибьютором «Пульс». Сеть супермаркетов приступила к формированию маркетплейса, который будет ориентирован на товары для красоты и здоровья.

«Сам этот факт ставит окончательную точку в отношении попытки развития собственного оптового подразделения в структуре бизнеса «Магнита» и означает переход от стратегии конкуренции к построению партнерских отношений с лидерами фармрынка», — отмечают аналитики.

Таблица. ТОР25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам I/II квартала 2024 года

Рейтинг

Дистрибьютор

Центральный офис

Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %, руб.

I/II квартал 2024

I/II квартал 2023

1

Пульс*

Химки

13,8

11,8

2

Протек

Москва

12,8

12,1

3

Катрен

Новосибирск

11,4

11,2

4

ФК Гранд Капитал

Москва

6,8

6,3

5

БСС

С.-Петербург

4,1

4,2

6

Р-Фарм

Москва

3,4

3,6

7

Ирвин 2

Москва

3,2

2,9

8

Фармкомплект

Н. Новгород

2,9

3,4

9

Фармперспектива*

Самара

2,1

2,2

10

Фармимэкс*

Москва

1,9

1,4

11

Агроресурсы*

Кольцово

1,7

1,6

12

Ланцет

Москва

1,5

1,0

13

Авеста Фармацевтика

Москва

1,3

1,4

14

АСФАДИС

Москва

1,1

1,3

15

Медэкспорт*

Омск

1,1

1,7

16

Северо-запад

С.-Петербург

0,9

0,7

17

Медипал-Онко*

Москва

0,8

0,6

18

Здравсервис*

Тула

0,7

0,7

19

Евросервис

Москва

0,7

0,7

20

Фармстор

Москва

0,6

0,7

21

Интерлек

Москва

0,5

0,4

22

Витта компани

Москва

0,4

0,3

23

Мединторг*

Москва

0,3

0,3

24

Фармацевт*

Ростов-на-Дону

0,3

0,3

25

Медикал лизинг-консалтинг

Москва

0,2

0,1

*экспертная оценка

Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов

Подробности о рейтинге российских фармдистрибьюторов по итогам первой половины 2024 года читайте в ближайшем номере «ФВ».

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