RNC Pharma представила рейтинг фармдистрибьюторов по итогам I/II квартала 2024 года
Аналитики RNC Pharma представили рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I/II квартала 2024 года. По их данным, основным трендом первой половины года на российском фармрынке стало возобновление инвестиционной активности фармкомпаний, которое выражалось как в привлечении инвестиций, так и в активизации разного рода сделок. Наиболее яркий пример — покупка сетью «Ригла» крупного регионального игрока «Нижегородская аптечная сеть», которая известна потребителям под брендами Farmani и «Аптечество». Сеть объединяет почти 380 аптек стоимостью порядка 2,2—3,4 млрд руб.
Предыдущая крупная покупка была совершена в конце 2023 года, когда «Аптечная сеть 36,6» стала владельцем сети «Лекоптторг & Родник здоровья». Аналитики отмечают: с одной стороны, фармрынок переходит в стабильное состояние, предполагающее позитивный прогноз в долгосрочной перспективе, а с другой — демонстрирует явную проблематику в свете снижения доходности ритейла, которая стимулирует активизацию консолидационных процессов. Одной из заметных сделок в ритейле стала также продажа «Аптечных традиций» сети «Нео-Фарм», состоявшаяся в середине лета.
По данным аналитиков, текущий экономический цикл стимулирует инвестиционную активность и в отношении производственных подразделений оптовых компаний. Так, «Р-Фарм» недавно стал владельцем площадки «Балтфарм» на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петурбург». Эта покупка стала важным шагом для старта реализации офсетного контракта, тендер на который компания выиграла еще в начале 2023 года, но не могла приступить к его реализации. В отношении фармпрома также важно упомянуть подписание документа, который запускает процесс переформатирования системы преференций для отечественных игроков. Полномасштабные изменения тут будут видны только в 2025 году, но уже сейчас эксперты предполагают рост внимания участников рынка к производственному сектору.
В первой половине 2024 года в отрасли были и менее глобальные, но достойные внимания явления. К примеру, анонсированное партнерство «Магнит Аптеки» с дистрибьютором «Пульс». Сеть супермаркетов приступила к формированию маркетплейса, который будет ориентирован на товары для красоты и здоровья.
«Сам этот факт ставит окончательную точку в отношении попытки развития собственного оптового подразделения в структуре бизнеса «Магнита» и означает переход от стратегии конкуренции к построению партнерских отношений с лидерами фармрынка», — отмечают аналитики.
Таблица. ТОР25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам I/II квартала 2024 года
|
Рейтинг
|
Дистрибьютор
|
Центральный офис
|
Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %, руб.
|
I/II квартал 2024
|
I/II квартал 2023
|
1
|
Пульс*
|
Химки
|
13,8
|
11,8
|
2
|
Протек
|
Москва
|
12,8
|
12,1
|
3
|
Катрен
|
Новосибирск
|
11,4
|
11,2
|
4
|
ФК Гранд Капитал
|
Москва
|
6,8
|
6,3
|
5
|
БСС
|
С.-Петербург
|
4,1
|
4,2
|
6
|
Р-Фарм
|
Москва
|
3,4
|
3,6
|
7
|
Ирвин 2
|
Москва
|
3,2
|
2,9
|
8
|
Фармкомплект
|
Н. Новгород
|
2,9
|
3,4
|
9
|
Фармперспектива*
|
Самара
|
2,1
|
2,2
|
10
|
Фармимэкс*
|
Москва
|
1,9
|
1,4
|
11
|
Агроресурсы*
|
Кольцово
|
1,7
|
1,6
|
12
|
Ланцет
|
Москва
|
1,5
|
1,0
|
13
|
Авеста Фармацевтика
|
Москва
|
1,3
|
1,4
|
14
|
АСФАДИС
|
Москва
|
1,1
|
1,3
|
15
|
Медэкспорт*
|
Омск
|
1,1
|
1,7
|
16
|
Северо-запад
|
С.-Петербург
|
0,9
|
0,7
|
17
|
Медипал-Онко*
|
Москва
|
0,8
|
0,6
|
18
|
Здравсервис*
|
Тула
|
0,7
|
0,7
|
19
|
Евросервис
|
Москва
|
0,7
|
0,7
|
20
|
Фармстор
|
Москва
|
0,6
|
0,7
|
21
|
Интерлек
|
Москва
|
0,5
|
0,4
|
22
|
Витта компани
|
Москва
|
0,4
|
0,3
|
23
|
Мединторг*
|
Москва
|
0,3
|
0,3
|
24
|
Фармацевт*
|
Ростов-на-Дону
|
0,3
|
0,3
|
25
|
Медикал лизинг-консалтинг
|
Москва
|
0,2
|
0,1
|
*экспертная оценка
|
Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов
Подробности о рейтинге российских фармдистрибьюторов по итогам первой половины 2024 года читайте в ближайшем номере «ФВ».
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