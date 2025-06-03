RNC Pharma представила рейтинг фармдистрибьюторов по итогам I квартала

Общая доля фармацевтических дистрибьюторов в TOP25 достигла 74,5%, при этом за год она выросла всего на 0,5 процентных пункта (п.п.). До этого суммарная рыночная доля крупных компаний ежегодно увеличивалась примерно на 0,8—1 п.п. в год. Аналитики RNC Pharma отмечают, что максимальный рост рыночной доли сейчас показывают компании в пределах первой десятки лидеров. Компании второго и третьего эшелона в лучшем случае стагнируют. По большинству из них наблюдается вполне выраженная отрицательная динамика.

Примерно год полным ходом идет передел оптового рынка, при этом в выигрышной позиции оказываются наиболее крупные игроки. Впрочем, роль играет не столько размер, сколько уровень технической оснащенности. Также важна степень диверсификации бизнеса. Темпы развития даже в первой тройке игроков тоже далеко не равномерны. На ситуацию оказывают влияние не только изменения последних лет в плане отношений с поставщиками. Также влияют высокие ставки по кредитам, о которых мы говорили в предыдущих обзорах. Стремительное развитие маркетплейсов приводит к оттоку потребителей в онлайн-канал. Оно также ведет к обострению ситуации на рынке труда. Кроме того, наблюдается общий рост стоимости логистических услуг.

Выручка одного только «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ) в 2024 году достигла 4,1 трлн руб. Это примерно вдвое выше общего объема продаж всех российских аптек по лекарственному и нелекарственному ассортименту. Суммарный объем инвестиций в логистическую и IT-инфраструктуру только этого маркетплейса (более 150 млрд руб.) сопоставим с годовой выручкой таких оптовых компаний, как «БСС» или «Ирвин 2».

К тому же онлайн-канал массово задействует самозанятых сотрудников. Это позволяет фактически получать серьезные льготы по страховым взносам в отношении линейного персонала. Масштабы и динамика развития российских маркетплейсов требует огромного количества квалифицированных кадров. Это делает необходимым повышение расходов на фонд оплаты труда, в том числе фармацевтическим дистрибьюторам. Оптимизировать их возможно только при условии развитой складской инфраструктуры и высокого уровня автоматизации.

Сейчас в выигрыше оказываются те игроки, кто успел завершить основные вложения в инфраструктуру до момента резкого повышения стоимости заемных денег. Учитывая актуальные размеры банковских ставок, сейчас инвестиционные возможности ограничены в основном собственными средствами. Общее направление развития для дистрибьюторов все больше тяготеет к смежным секторам. В них уровень доходности выше. Для оптовиков, ориентированных на ритейл, это прежде всего разные розничные форматы. Один из наиболее активных интересантов здесь «Протек». Он второй год подряд реализует стратегию экстенсивного развития аптечной сети «Ригла». Процесс характеризуется высокой динамикой и географией охвата. Темпы развития сети многие на рынке связывают с негласным соревнованием с сетью «Апрель». Полностью остаться в стороне от тенденций консолидации, которую стимулируют эти игроки, для участников рынка вряд ли получится. Хотя это и не означает прямой необходимости включаться в неформальную гонку.

TOP25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам I квартала 2025 г.