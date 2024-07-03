RNC Pharma представила рейтинг лекарств с максимальным индексом дистрибуции

С января по май всего 23 торговые марки (это 0,3% от общего количества брендов на розничном рынке) можно было приобрести практически во всех российских аптеках, сообщили аналитики RNC Pharma. Несмотря на небольшое количество таких продуктов, совокупно они обеспечивают 7,9% стоимостного и 10,9% натурального объема продаж в лекарственном ассортименте фармритейла.

Максимальная доля от общего количества торговых марок при этом приходится на препараты с наименьшей распространенностью — 42,8% брендов обнаруживаются в менее чем 1% аптечных учреждений. В объеме аптечного рынка на эти лекарства приходится мизерная доля — 1% в рублях и 0,3% в упаковках. В этом диапазоне представлено порядка 3,6 тыс. торговых марок. Здесь присутствуют как лончи, претендующие наращивать показатели дистрибуции, так и продукты, покидающие рынок.

Только 2,8% торговых марок (237 позиций) попадают в категорию с индексом дистрибуции от 70 до 90%. По данным аналитиков, именно эта масса продуктов обеспечивает наибольшую долю рынка — 40,6% в денежном и 35,1% в натуральном выражении. Менее 3,5% брендов (293 продукта) присутствуют в 50—70% точек продажи — на них в январе—мае приходилось 17,9% в рублях и 16,5% в натуральных единицах. Марки, которые обнаруживались в 30—50% точек по стране (489 шт.), занимают долю на рынке, равную 14,7% в денежном и 15% в натуральном выражении.

Аналитики также отмечают, что средняя цена упаковки бренда из категории с индексом дистрибуции более 90% варьирует от 99 до 783 руб. (в розничных ценах, включая НДС). На розничном рынке одна упаковка лекарственного средства по итогам января—мая стоила порядка 398 руб. Среди торговых марок по уровню дистрибуции лидируют «Нурофен» от Reckitt Benckiser, «Пенталгин» («Отисифарм») и «Конкор» (Merck KGaA).

Рейтинг Торговая марка Корпорация Индекс дистрибуции, % январь—май

2023 г. январь—май

2024 г. 1 НУРОФЕН РЕКИПБЕНКИ3ЕР 95,2 95,7 2 ПЕНТАЛГИН ОТИСИФАРМ 94,2 95,1 3 КОНКОР МЕРК 94,1 94,2 4 НО-ШПА САНОФИ 93,1 94,2 5 ОМЕЗ Д-Р РЕДДИ'С 92,7 93,7 6 МЕКСИДОЛ ФАРМАСОФТ 92,7 93,4 7 НАИ3 Д-Р РЕДДИ'С 91,9 93,1 8 СТРЕПСИЛС РЕКИПБЕНКИЗЕР 92,3 93,0 9 ИБУКЛИН Д-Р РЕДДИ'С 93,3 92,9 10 АКРИДЕРМ АКРИХИН 93,0 92,8 11 КЕТОРОЛ Д-Р РЕДДИ'С 93,0 92,7 12 ГРАММИДИН ВАЛЕНТА 92,6 92,3 13 ЦЕТРИН Д-Р РЕДДИ'С 91,9 92,3 14 ЛОРИСТА КРКА 91,3 92,1 15 СПА3МАЛГОН ТЕВА 91,2 91,5 Источник: RNC Pharma

Бренды, которые редко встречаются в аптеках (менее 1% точек), имеют намного более вариативную цену — от 10 руб. до 600 тыс. руб. Такой разброс аналитики связывают с тем, что в этой категории представлены также нишевые продукты, в том числе дорогостоящие препараты, которые предоставляются потребителям преимущественно за счет средств госбюджетов разных уровней.

В категорию брендов, обеспечивающих более 40% стоимостных продаж (уровень дистрибуции от 70 до 90%), входят наиболее стабильные с точки зрения динамики продаж торговые марки. Это «Ксарелто» (Bayer), «Эликвис» (Pfizer) и «Эдарби» (Stada). Однако по индексу дистрибуции в этой категории первенство у брендов, которые можно отнести к категории средств «домашней аптечки»: «Називин» (Procter & Gamble) и «Лизобакт» (Bosnalijek). Разброс цен за упаковку препаратов в этой группе в анализируемом периоде составлял от 23 руб. до 3,7 тыс. руб.

Структура российского розничного рынка ЛП по торговым маркам в зависимости от показателя индекса дистрибуции в январе—мае 2024 года