RNC Pharma представила статистику продаж тест-полосок для глюкометров

В 2023 году на розничном рынке России, включая онлайн-канал, было продано 10,1 млн упаковок — 590 млн штук — тест-полосок для глюкометров на сумму 10,3 млрд руб. (в розничных ценах, с учетом НДС). Как сообщают аналитики RNC Pharma, относительно 2022 года продажи этой категории медицинской техники увеличились в натуральном выражении, но сократились в рублевом эквиваленте. Стоимостный объем продаж снизился на 0,4%, при этом натуральное потребление в упаковках выросло на 4,3%.

Эксперты объясняют такие показатели изменением дробности потребительских упаковок: общее количество проданных тест-полосок за год выросло всего на 0,2%. Разница между показателями денежной и натуральной динамики отчасти объяснялась сравнительно низкими показателями инфляции в этой категории — в 2023 году цены на тест-полоски выросли всего на 0,3%, а в I квартале 2024 года индекс цен даже снизился на 0,4% относительно I квартала 2023 года.

В первые три месяца 2024 года в рознице было реализовано 2,7 млн упаковок тест-полосок (157 млн штук) на сумму 2,8 млрд руб. Динамика относительно аналогичного периода 2023 года составила в денежном выражении +5,6%. В упаковках продажи выросли на 8,9% (+5,7% в штуках).

Несмотря на отрицательную рублевую динамику в целом на рынке, в 2023 году в отношении канала e-com наблюдалось активное развитие. Здесь объем продаж удвоился как в натуральных единицах, так и в денежных. При этом в традиционной рознице продажи тест-полосок сократились — в деньгах на 5,6%, а в упаковках — на 1,3%.

За два года доля сегмента электронной коммерции в общем объеме стоимостных продаж тест-полосок стремительно росла. В 2022 году она составляла 4,5%, спустя год уже в два раза больше — 9,5%. Прирост доли в натуральных величинах схожий — с 4,8% в 2022 году до 9,9% в 2023-м. В I квартале 2024 года доля онлайн-канала стала еще выше — более 14%. Офлайн в этот период формировал около 86% продаж тест-полосок в рублях и упаковках.

Аналитики отмечают, что денежный объем продаж глюкометров на розничном рынке оказался в семь раз меньше, чем объем реализации тест-полосок на глюкометры. В этой категории в I квартале 2024 года также наблюдался активный переток потребителей в канал e-com: онлайн-продажи глюкометров в рублях утроились, а в натуральных единицах выросли почти в два раза по отношению к январю — марту 2023 года. При этом в традиционной рознице продажи глюкометров существенно сократились — в упаковках на 31%, а в деньгах на 4%. За весь прошлый год было реализовано 1,38 млн упаковок глюкометров на сумму 1,45 млрд руб. Динамика в 2023 году относительно 2022 года в денежном выражении составляла +12%, а в натуральном продажи уменьшились за год на 0,4%.

На розничном рынке (включая онлайн-канал) представлены три ключевые торговые марки тест-полосок, которые концентрируют более 78% стоимостных продаж. К ним относятся: «Акку-чек» («Рош»), «Уантач» от «Джонсон и Джонсон» и «Контур» компании «Асцензия Диабитис».

В 2023 году у лидирующего бренда «Акку-чек» наблюдалось сокращение объема продаж — на 14% в рублях и на 8% в упаковках. Тем не менее эта марка занимала более 38% денежной массы тест-полосок на розничном рынке. Другие участники первой тройки, напротив, демонстрировали увеличение продаж. Так, у марки «Уантач» стоимостные показатели выросли на 12%, у бренда «Контур» — на 10%.

Максимальную динамику в ТОР5 брендов тест-полосок по итогам 2023 года продемонстрировал китайский бренд «Диаконт» от компании «Биотек», занимающий пятое место: спрос на него вырос на 22% в стоимостном и натуральном выражении. На четвертой позиции рейтинга — отечественная торговая марка «Сателлит» от компании «Элта» с приростом продаж в 2% в рублях и в 4% в упаковках.

Рис. Динамика объема продаж тест-полосок для глюкометров на розничном рынке России в денежном выражении (розничные цены, включая НДС) в разрезе онлайн/офлайн, в 2022–2023 годах и I квартале 2024 года, млрд руб.