RNC Pharma рассказала о падении темпов выпуска готовых лекарств

Суммарный объем выпуска готовых лекарственных препаратов (ГЛП) в России с января по май 2025 года составил 396,9 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС), поделились в аналитической компании RNC Pharma. Рублевая динамика относительно аналогичного периода прошлого года составила 19,7%.

Всего за первые пять месяцев 2025 года фармкомпании, локализованные в России, выпустили в обращение 1,57 млрд упак. ГЛП или 33,6 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД). Несмотря на рост денежного объема выпущенной продукции, натуральная динамика отрицательная как при проведении расчетов в упаковках (-7,7%), так и в минимальных единицах (-1,7%).

По итогам мая в России было произведено готовых лекарств на 79 млрд руб., что на 16,6% больше, чем годом ранее. Однако, несмотря на двузначный показатель прироста, это один из худших результатов за последние пять месяцев. Меньшую динамику аналитики фиксировали по итогам февраля 2025 года (+6,5% к февралю 2024 года). При этом май установил абсолютный антирекорд 2025 года с точки зрения натуральной динамики: отгрузки в упаковках сократились на 12,5%, сопоставимый результат фиксировался в феврале (-11%). Такой результат эксперты связывают с эффектом высокой базы в прошлом году, когда февраль и май характеризовались высокой активностью фармкомпаний. В текущем же году пик активности компаний зафиксировали в апреле.

Сохраняется тенденция сокращения объемов производства ОТС-препаратов. По сравнению с январем—маем 2024 года динамика в упаковках по категории составила -15,5% (-11 в МЕД). При выраженном росте выпуска рецептурной продукции, аналитики фиксируют +0,5% в упаковках и +5% в МЕД. При этом общая натуральная доля Rx-препаратов превысила 53%.

«Можно констатировать, что в настоящее время отечественный фармпром переориентировался на выпуск рецептурных препаратов», — сообщили в RNC Pharma.

Среди ТОР20 рецептурных торговых марок максимальную динамику показал препарат «Натрия хлорид», за год объем вырос на 42% в упаковках и на 41% в МЕД, наибольший вклад в динамику обеспечили компании «Мир», «Обновление» и «Мосфарм». Сопоставимыми темпами росло производство препарата «Мексидол» (+37%), представленного компанией «Фармасофт».

За пределами рейтинга аналитики отмечают «Ламивудин»: в 2025 году его выпускали четыре компании, но максимальный вклад обеспечили «Озон Фармацевтика» и «Усолье-Сибирский ХФЗ».

Среди топовых ОТС-препаратов положительной динамикой в упаковках характеризовались объемы выпуска только четырех торговых марок. Максимальные темпы роста обеспечил «Муравьиный спирт» (рост в четыре раза) — продукт отгружали восемь компаний, но динамику определяли «Научно-исследовательский институт медицины и стандартизации» и группа «Женел». За пределами рейтинга аналитики отметили препарат «Миг» от «Менарини» (выпуск за год вырос в 16,5 раза) и бренд компании «Гротекс» «Ксилокт» (выпуск за год вырос в 8,4 раза).

Объем производства готовых ЛП в России (включая выпуск ЛП иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) в январе 2024 года – мае 2025 года в натуральном (упак.) и денежном (руб., в ценах производителей, включая НДС) выражении