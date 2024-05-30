RNC Pharma сообщила о росте производства лекарств в апреле

Объем производства готовых лекарственных препаратов в январе—апреле 2024 года составил 258,6 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС), динамика относительно аналогичного периода 2023 года достигла 12,7% в рублях. Суммарный объем готовых препаратов, выпущенный локализованными в России фармкомпаниями, по итогам первых четырех месяцев составил 1,34 млрд упак., что на 3,1% больше, чем в январе—апреле 2023 года. Показатель прироста в минимальных единицах дозирования (МЕД) за период был зафиксирован на уровне 6,2%. Всего же с начала текущего года фармкомпании отгрузили почти 27 млрд мин. единиц готовых лекарственных препаратов, говорится в отчете аналитической компании RNC Pharma.

После спада активности производственных компаний, который аналитики наблюдали по итогам марта, в апреле рублевый объем отгруженных препаратов вырос на 9,6% относительно апреля 2023 года и составлял 65,5 млрд руб. Показатель прироста в натуральных единицах тоже был сравнительно высоким, так, в упаковках отгрузки выросли на 8,4%, а динамика в МЕД составила 12,7%. Это второй результат за четыре месяца, более высокие цифры фиксировались только в январе 2024 года, даже несмотря на то, что фактический объем производства в первом месяце года традиционно один из самых низких в году. Всего в анализируемом месяце было отгружено 345,7 млн упак., что эквивалентно 7,1 млрд минимальных единиц.

Общий ассортимент выпускаемой продукции по итогам января—апреля вырос на 73 МНН до 1324 наименований. Число торговых марок за год выросло на 145 шт., всего за период осуществлялись отгрузки 2414 наименований лекарственных средств. Основной объем здесь формировали отечественные компании, они же полностью обеспечили прирост ассортимента. Локализованные предприятия выпускали за период только 215 МНН и порядка 230 ТМ, к тому же их число за год уменьшилось на 12 и 25 шт. соответственно. Несмотря на чистку ассортимента локализованными иностранными компаниями, общий объем выпущенной ими продукции за год изменился незначительно, относительно января—апреля 2023 года он сократился менее чем на 1% (в упаковках).

В отношении ассортимента аналитики фиксируют серьезные различия в динамике в отношении объемов производства ОТС- и Rx-ассортимента. Общий выпуск рецептурных препаратов вырос на 7,5%, а отгрузки ОТС снизились на -0,6%. В группе рецептурных препаратов максимальной динамикой характеризовались отгрузки синтетического аналога соматостатина — препарата «Октреокс» от «Фармасинтеза» (рост в упаковках в 151 раз), второй результат у комбинированного противовирусного препарата «Абакавир + ламивудин» компании «Лок Бета» (в 80 раз), третье место занимает средство для лечения почечной недостаточности «Ацидокетан» (в 53 раза) от «Фармасинтеза». Поставки на рынок первых двух препаратов стартовали только в начале 2023 года, так что динамика тут связана с низкой базой на этапе лонча, «Ацидокетан» несколько выбивается из этого ряда, он представлен на российском рынке с осени 2020 года.

В рамках группы безрецептурных препаратов с точки зрения динамики абсолютным лидером в анализируемом периоде выступала торговая марка «Симетикон» (рост в 65 раз), ее выпуск осуществляли две компании, но основной объем обеспечила компания «Производство медикаментов». Второй результат продемонстрировал препарат компании «Доктор А. и Л. Шмидгалл» на основе эфирных масел «Кармолис» (рост в 16,4 раза), его выпуск с осени 2022 года осуществляет «Эвалар».

Объем производства готовых ЛП в России (включая выпуск ассортимента иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за январь 2023—апрель 2024 гг. в натуральном (упаковки) и денежном (RUB, включая НДС) выражении