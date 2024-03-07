RNC Pharma сообщила о значительном росте онлайн-продаж ветпрепаратов в январе

Суммарный объем розничного рынка ветеринарных препаратов в январе 2024 года составил 2,1 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). Относительно аналогичного периода прошлого года продажи ветпрепаратов увеличились на 11,8% в рублях. Натуральное потребление возросло на 7,6%: до 16,5 млн минимальных единиц дозирования (МЕД). В аналитической компании RNC Pharma положительную тенденцию на рынке ветпрепаратов связывают с развитием онлайн-канала продаж. Относительно января 2023 года канал e-com рынка увеличился в два раза в денежном и в 1,7 раза — в натуральном выражении.

При этом аналитики отмечают, что темпы роста офлайна замедлились до уровня статистической погрешности, в натуральных показателях. Объем практически не изменился (+0,13%), а в рублях офлайн-канал даже сократился на 0,03%. Так, доля e-com на рынке ветпрепаратов росла на протяжении всего прошлого года и по итогам января 2024 года достигла максимальных показателей. В анализируемом периоде доля онлайна составляла уже 21% в денежном выражении, в то время как в январе минувшего года она не превышала 11,6%. В натуральных показателях доля также заметно выросла: с 10,4% в январе 2023 года до 16,4% в январе 2024 года.

В онлайн-канале, несмотря на низкий сезон в выражении стоимости, доминируют продажи инсектоакарицидного средства «Бравекто» от MSD (в США и Канаде — Merck&Co) — оно занимает долю в e-com 14,7%. При этом относительно января 2023 года продажи препарата выросли в 2,7 раза в рублях. Всего на рынке e-com в январе реализованы препараты 148 компаний. Покупатели чаще выбирают препараты из США — доля американских компаний составила 43,5% (в рублях). Отечественные корпорации занимают пока не более 26,2%, но за минувший год они существенно укрепили свои позиции (показатель вырос на 3,5%).

На рынке офлайн больше всего средств было израсходовано на комбинированный антигельминтный препарат «Мильбемакс» от компании «Эланко». Его продажи выросли на 5,3%. В офлайне обращались лекарства 208 корпораций, более 51% в денежном выражении из них — российские.

Из числа компаний максимальные объемы продаж на розничном рынке (включая онлайн) по итогам января 2024 показала «Эланко» с ростом продаж в 20,4% в рублях. Другая американская компания — Zoetis Animal Health — спустилась на третью строчку рейтинга. Ее продажи сократились на 16% относительно января 2022 года. Однако онлайн Zoetis все же остается лидером, занимая 18% рынка. Наиболее значительный рост позиции в рейтинге компаний продемонстрировала словенская KRKA: в январе компания вышла на 2-е место с точки зрения денежного объема продаж.

Помесячная динамика розничного рынка ветеринарных препаратов в России (включая онлайн канал) в январе 2022 года — январе 2024 года, млрд руб., в розничных ценах, включая НДС