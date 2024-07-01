RNC Rharma опубликовала рейтинг лекарств с максимальным ростом представленности в аптеках

С января по май 2024 года на розничном рынке в обращении находилось почти 8,4 тыс. торговых марок разных производителей (включая небрендированные продукты разных производителей), сообщили аналитики RNC Rharma. При этом только 553 (6,6%) из этих брендов присутствуют в ассортименте более половины аптек страны (индекс дистрибуции более 50%*).

Эксперты отдельно рассматривают бренды, представленность которых в анализируемый период выросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Таких лекарств на розничном рынке было всего около 22% от общего количества. При этом примерно 200 торговых марок в анализируемом периоде увеличили свое присутствие более чем на 5 процентных единиц, и только девять из них более чем на 20 единиц. При этом индекс дистрибуции хорошо представленных препаратов, которые лидируют на рынке по этому показателю, остается практически неизменным.

Среди лидирующих продуктов по росту индекса дистрибуции фигурируют торговые марки, поставки которых ранее были временно приостановлены или которые сталкивались с перебоями в отгрузках. Подобные проблемы наблюдались у пробиотика «Хилак Форте» от Teva и антидепрессанта «Золофт» от Viatris. В начале 2023 года бренд «Хилак Форте» продавался всего лишь в 8,1% аптек страны. Спустя год, когда доступность препарата восстановилась, индекс дистрибуции резко вырос до 77,3%. Поставки антидепрессанта «Золофт» в Россию также были временно приостановлены в октябре 2022 года и возобновлены только во второй половине 2023 года. Из-за этого индекс дистрибуции препарата упал в первые пять месяцев прошлого года до 1,1%, а в январе—мае 2024 года «Золофт» уже можно было обнаружить в 44,1% аптек.

В ТОР15 аналитики отмечают еще несколько подобных примеров. Например, средство от кашля «Проспан» и антибиотик «Панклав». Торговая марка «Проспан», по данным Росздравнадзора, со второй половины 2020 года по апрель 2023 года вовсе не поступала в обращение.

В рейтинг также вошли бренды, которые относительно недавно появились на российском рынке и активно наращивали свое присутствие. К таким лончам можно отнести нестероидный противовоспалительный препарат «Долгитблок» от компании Dolorgiet. Бренд был зарегистрирован в 2022 году, поступил в гражданский оборот в апреле 2023 года. Вследствие небольших объемов рынка препарата на старте продаж, индекс дистрибуции был очень низким (0,5%), но в 2024 году он повысился до 62,5%.

Еще два препарата со значительным ростом индекса дистрибуции — «Лоротрицин» и «Ринобакт» от компании «Биннофарм Групп», которые применяются для лечения ЛОР-заболеваний. У первого индекс вырос на 39,3 в абсолютных значениях, у второго — на 27,3. В топе большая часть препаратов представлена российскими брендами, отечественные компании производят 9 из 15 продуктов с максимальными показателями роста индекса дистрибуции. Здесь эксперты отмечают примеры как недавних лончей (препарат «Ниатира» от «Гротекс»), так и относительно старых продуктов (препарат «Эйфа АЦ» от «Обновления», представленный на рынке с 2019 года).

По данным RNC Rharma, повышение уровня дистрибуции закономерно увеличивает продажи препарата. Так, натуральный объем продаж бренда «Хилак Форте» в январе—мае 2024 года вырос почти в 18 раз, «Долгитблока» — более чем в 1000 раз. Препарат «Золофт» в аптечном сегменте приобрели в 319 раз больше, чем в январе—мае 2023 года.

* Нумерический индекс дистрибуции — это выраженное в процентах отношение точек продаж, в которых был реализован конкретный товар, к общему количеству точек за период.

ТОР15 торговых марок, лидирующих по росту индекса дистрибуции на розничном рынке, январь—май 2024 г. / январь—май 2023 г.