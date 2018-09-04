Рабочая группа Госсовета нашла недостатки в нацпроекте «Здравоохранение»

22:26
22 ноября 2018

Елена Калиновская

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В нацпроектах «Демография» и «Здравоохранение», общая стоимость которых около трех триллионов рублей, используются некорректные показатели для определения целей, они не учитывают региональной специфики рождаемости и смертности населения и в части мероприятий не обеспечены достаточным бюджетом. Об этом, как пишет «Коммерсант», говорится в материалах к заседанию президиума Госсовета, который состоится 23 ноября.

Члены рабочей группы Госсовета полагают, что нацпроект «Здравоохранение» сформулирован некорректно в самых основных параметрах. В частности, в документе использован общий коэффициент смертности населения, этот показатель не учитывает возрастную структуру в отличие от аналогичных стандартизированных коэффициентов. 

Основным способом снижения смертности в документе названо строительство больниц и клиник, тогда как эксперты уверены, что более важными причинами высокой смертности могут выступать социальные или экономические факторы. В предложенном же документе «между целями и средством нет прямой связи».

Кроме того нацпроект «Здравоохранение» не учитывает возможности регионов, как  в части внедрения собственных инициатив с хорошей эффективностью, так и в части возможной экономии при переоборудовании уже существующих больниц вместо строительства новых. Также нацпроект предлагает увеличить число врачей и медперсонала в структуре здравоохранения более чем на 100 тыс. человек, однако не учитывает дополнительных расходов на их зарплаты.

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