Рабочая группа в правительстве подготовит новую промышленную политику

В экспертном центре при правительстве создали отдельную рабочую группу, которая занимается разработкой новой промышленной политики. Ее участники подготовили промежуточный доклад о проблемах, в том числе и фармпромышленности, а также обозначили возможные пути их решения. «ФВ» ознакомился с докладом.

Авторы отметили высокую зависимость отрасли от импорта. А также выделили три ключевые проблемы: поставки фармсубстанций, стандартных образцов и упаковки.

Подробнее о предлагаемых решениях и о том, почему доклад решили доработать, читайте в материале «ФВ» № 18 (1087) «Новая смена».