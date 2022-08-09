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Рабочая группа в...

Рабочая группа в правительстве подготовит новую промышленную политику

Эксклюзив
09.08.2022
16:43
Маргарита Грошева

В правительстве планируют разработать новую промышленную политику, учитывая условия, в которых оказался российский рынок из-за санкционного давления. Этим занимается новая рабочая группа.

В экспертном центре при правительстве создали отдельную рабочую группу, которая занимается разработкой новой промышленной политики. Ее участники подготовили промежуточный доклад о проблемах, в том числе и фармпромышленности, а также обозначили возможные пути их решения. «ФВ» ознакомился с докладом.

Авторы отметили высокую зависимость отрасли от импорта. А также выделили три ключевые проблемы: поставки фармсубстанций, стандартных образцов и упаковки.

Подробнее о предлагаемых решениях и о том, почему доклад решили доработать, читайте в материале «ФВ» № 18 (1087) «Новая смена».

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09.08.2022
Новая смена
Рабочая группа в правительстве подготовит новую промышленную политику
№18 (1087)

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