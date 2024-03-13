Расчеты за интеллектуальную собственность на лекарства из недружественных стран ужесточат

Минпромторг предложил ужесточить порядок расчетов с правообладателями за использование объектов интеллектуальной собственности (IP-объектов) на лекарственные препараты из недружественных стран. Поправки вносятся в Указ Президента РФ № 322 от 27.05.2022 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями». Документ находится на стадии общественного обсуждения.

Особый порядок расчетов с правообладателями из недружественных стран через специальные счета типа «О» предлагается распространить на случаи приобретения результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и средств индивидуализации (СИ), связанных с обращением лекарственных средств.

Сейчас положения указа, согласно пункту 17, не применяются для ввоза на территорию России лекарств и медизделий.

Как следует из пояснительной записки к документу, норму предлагают ввести для недопущения бесконтрольной продажи результатов интеллектуальной деятельности на средства индивидуализации, связанных с обращением лекарств, «ввиду уязвимости использования РИД и СИ ‎в отечественной фармацевтической промышленности иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия».

В случае утверждения поправки могут затронуть лицензионные платежи за использование патентов и товарных знаков на лекарственные препараты, а также приобретение исключительных прав на эти объекты.

Как рассказал «ФВ» советник, руководитель практики интеллектуальной собственности VERBA LEGAL Алексей Дарков, усиление контроля над передачей прав на интеллектуальную собственность может быть связано с потенциальными планами по локализации производств фармацевтических препаратов. В случае с товарными знаками нужно учитывать различные режимы в части регулирования параллельного импорта и исчерпания прав, а также мнение потребителей, которые не должны вводиться в заблуждение.

«Поэтому потенциальное согласование Минпромторга и внесенные предложения в порядок расчетов могут быть направлены на контроль передачи прав, в первую очередь на изобретения, необходимые в производстве, и одновременно на формальное исполнение таких обязательств без обхода применения счета «О». Если учесть случаи выдачи принудительных лицензий, возможно, по мнению законодателя, выбранный курс также позволит снизить риски для российских лицензиатов», — заявил Дарков.