Расходы на противовоспалительные препараты выросли в 2023 году

По итогам 2023 года аптечные продажи лекарств выросли на 7% в рублях и снизились на 1,4% в упаковках, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. За год продано 5,1 млрд упаковок на 1,4 трлн руб. Снижение в натуральном выражении зафиксировано в восьми месяцах из 12.

Как менялись аптечные продажи

Аптечные продажи не выросли в упаковках третий год подряд. В 2021 году снижение было на 8%, в 2022 году был символический рост на 1%, а в 2023 году этот процент был отыгран обратно. Последние три года аптеки стабильно продают 5,1 млрд упаковок лекарств в год.

В течение года рублевая динамика значительно просела в марте – продажи в деньгах снизились на 16%, что связано с высокой базой марта 2022 года из-за всплеска спроса. Также было небольшое снижение в феврале. Во все остальные месяцы был рост.

В упаковках рынок значительно вырос в апреле – на 15% и в мае – на 19%, в июне был более скромный показатель – 5%, в июле символический рост на 1%, а с августа рынок в натуральном выражении только снижался.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Какие препараты были более востребованы

Больше всего денег пациенты потратили на ингибиторы АПФ, которые назначаются при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Этих препаратов в 2023 году было продано 215,8 млн упаковок на 75,1 млрд руб. На втором месте оказались противопростудные и противокашлевые препараты, на них граждане потратили 65,2 млрд руб. Третью строчку заняли лекарства от насморка, их было продано 378,7 млн упаковок на 65 млрд руб.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

В первой десятке терапевтических групп по объему продаж наибольший прирост у противовоспалительных средств – на 15%. Посетители аптек потратили на эти препараты 64,3 млрд руб. Было продано 259,7 млн упаковок. Самые популярные препараты в группе – ибупрофен и нимесулид. Продажи нимесулида составили 15,7 млрд руб. Средняя стоимость упаковки была 321,7 руб., это на 2% выше по сравнению с 2022 годом. Ибупрофена продано на 14,3 млрд руб. Средняя цена упаковки составила 159,8 руб., рост на 16%.

Больше всего снизился спрос на противовирусные препараты: продажи составили 46,5 млрд руб., это на 19% меньше по сравнению с предыдущим годом. Во многом это связано со снижением объема продаж лидера группы умифеновира. Если в 2022 году было продано 39,6 млн упаковок препарата на 19,5 млрд руб., то в 2023-м – 218 млн упаковок на 10 млрд руб., падение на 48%. При этом снизилась и средняя стоимость упаковки – на 5%, с 492,11 руб. до 466,16 руб.

На втором месте по продажам имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты (ТН «Ингавирин»). Спрос на него снизился на 12% в рублях, сумма продаж – 8,3 млрд руб. Средняя цена выросла на 2%, до 747,3 руб. за упаковку.