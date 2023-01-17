Расширены условия получения отсрочки по реализации проектов для фармпромышленности

Правительство включило мобилизацию персонала в условия продления сроков реализации субсидированных проектов в фармпромышленности. Постановлением № 2514 от 29.12.2022 внесены изменения в условия предоставления поддержки российским организациям и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от введения ограничительных мер со стороны иностранных государств, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 308 от 09.03.2022. Документ опубликован на портале правовой информации.

Минпромторг получил право продлевать действие соглашений на предоставление субсидий организациям и предпринимателям, не только пострадавшим от введения зарубежных санкций, но и попавшим под частичную мобилизацию. Получить преференции смогут организации и предприниматели, у которых было мобилизовано более 15% сотрудников. Они должны подтвердить, что мобилизованные сотрудники были задействованы в реализации этих проектов.

Изменения касаются субсидированных государством проектов госпрограмм «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» и «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Срок их реализации должен был наступить после 23 февраля 2022 года.

В рамках мер поддержки могут быть продлены сроки получения итоговых результатов, под которые была получена субсидия, а также сроки достижения отдельных контрольных точек по проекту. Срок продления сократился в два раза — с 24 до 12 месяцев.

Отсрочка исполнения обязательств по просубсидированным в фармпромышленности проектам была введена в марте 2022 года. Продление соглашений позволило промышленникам избежать штрафов за неисполнение условий соглашения и полного возврата бюджетных средств.