Разработан порядок выдачи сертификата на ввоз (вывоз) наркосодержащих и психотропных лекарств

В проекте приведен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления госуслуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госуслуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

Срок предоставления госуслуги:

- выдача (отказ в выдаче) сертификата – 15 дней с даты поступления в Росздравнадзор заявления и копий необходимых документов;

- выдача переоформленного сертификата – 15 дней со дня регистрации в Росздравнадзоре представленного заявителем заявления;

- выдача дубликата сертификата – 15 дней со дня регистрации в Росздравнадзоре представленного заявителем заявления.

Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госуслуги, не предусмотрено.

Обсуждение проекта документа проводится на сайте regulation.gov.ru до 26 ноября 2018 г.