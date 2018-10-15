Разработан порядок выдачи сертификата на ввоз (вывоз) наркосодержащих и психотропных лекарств

Росздравнадзор разработал проект Административного регламента по предоставлению государственной услуги по выдаче сертификата на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, если они являются лекарственными средствами.
В проекте приведен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления госуслуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госуслуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.
Срок предоставления госуслуги:
- выдача (отказ в выдаче) сертификата – 15 дней с даты поступления в Росздравнадзор заявления и копий необходимых документов;
- выдача переоформленного сертификата – 15 дней со дня регистрации в Росздравнадзоре представленного заявителем заявления;
- выдача дубликата сертификата – 15 дней со дня регистрации в Росздравнадзоре представленного заявителем заявления.
Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госуслуги, не предусмотрено.
Обсуждение проекта документа проводится на сайте regulation.gov.ru до 26 ноября 2018 г.
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