Разработаны изменения в законодательство в части определения взаимозаменяемости лекарств

12:36
20 декабря 2018

Елена Сидорова

381

Публичное обсуждение законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в части определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения» началось сегодня на сайте regulation.gov.ru. 

Согласно пункту 3 решения Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 № 92 «Об отдельных вопросах обращения лекарственных препаратов» уполномоченные органы государств – членов ЕАЭС могут вести реестр взаимозаменяемых лекарств, обращающихся на территории государства – члена Союза, в порядке, установленном законодательством государств – членов Союза, с использованием сведений единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Союза, в том числе для информирования субъектов обращения. 

Для реализации этого положения законопроектом предусматривается, что уполномоченный федеральный орган исполнительной власти осуществляет формирование перечня взаимозаменяемых лекарственных препаратов и размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленном им порядке.

Законопроектом предлагается конкретизировать понятие референтного препарата с целью ограничения его применения только в рамках одного МНН или группировочного, или химического наименования лекарственного средства. 

Законопроектом уточняется определение взаимозаменяемого лекарственного препарата, которое имеет более универсальный характер. Одновременно обеспечивается возможность разработки типовых инструкций по медицинскому применению взаимозаменяемых лекарств и ведения реестра типовых инструкций по их медицинскому применению.

Документом предлагаются положения, согласно которым держатели или владельцы регистрационных удостоверений лекарственных препаратов могут подать заявления об определении взаимозаменяемости лекарств в порядке, установленном ст. 30 Закона № 61-ФЗ, с учетом переходного периода, предусмотренного подпунктами «б», «в» и «д» пункта 2 решения Совета Комиссии № 78. 

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
12.12.2018
Росстат: в ноябре лекарства подорожали на 0,5%
06.12.2018
Дмитрий Медведев: затраты на маркировку лекарств будут совсем небольшими
05.12.2018
ГУП ЧР «Фармация» ищет поставщиков на предстоящие два года
Популярное
17.12.2018
Росздравнадзор изымает из обращения серию субстанции дротаверина гидрохлорид и произведенные из нее препараты
5161
18.12.2018
Визиты медпредставителей к врачам становятся все короче
3780
17.12.2018
В штате фармкомпаний появляется новая позиция – менеджер по эффективности маркетинга
3082
Вчера
За что врачи не любят медицинских представителей
2745
17.12.2018
Дмитрий Медведев подписал постановление о сроках внедрения маркировки
2276