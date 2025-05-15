Ребрендинг аптек «Будь здоров!» завершится до конца года

Работы по ребрендингу аптек «Будь здоров!» в «Здравсити Аптека» будут завершены до конца 2025 года. Изменения в портфеле розничных брендов на конференции OMNI Pharma в ходе форума New Retail Forum анонсировал коммерческий директор «Риглы» Илья Николаев, передает корреспондент «ФВ».

Розничный дивизион ГК «Протек» сконцентрируется на флагманских форматах — фарммаркетах «Ригла» и аптеках у дома «Здравсити Аптека».

«Торговый знак «Будь здоров!», имеющий достаточно высокий уровень знания и востребованности, в особенности в категории БАД, остается на аптечном рынке – он сохранится для линейки продуктов СТМ», — добавил Николаев.

Сейчас сеть «Будь здоров!» представлена 576 аптеками в 35 регионах, большая часть расположена в Москве (73 точки) и Московской области (85 точек). Средний чек в сети составляет 777 руб., сообщили в компании, а средняя площадь аптеки — 37 кв. м. Формат «Здравсити Аптека» включает более 2,7 тыс. точек средней площадью 44 кв. м. со среднемесячной выручкой на аптеку 3,1 млн руб. Доля в выручке розничного подразделения «Протека» аптек «Будь здоров» составляет 8%, а «Здравсити Аптека» — 38%.

Ранее, в 2021—2022 годах, «Протек» провел ребрендинг аптек «Живика» в «Здравсити». Всего в проекте задействовали около 240 точек. Бренд позиционировался как аптеки-дискаунтеры.