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Regeneron совместно с...

Regeneron совместно с CytomX разработает иммунотерапию рака нового поколения

18.11.2022
13:40
Николай Соколов

Regeneron подписала соглашение с CytomX Therapeutics по разработке биспецифической иммунотерапии рака следующего поколения. Сумма сделки составит 2 млрд долл.

Regeneron и CytomX Therapeutics подписали соглашение, которое будет направлено на разработку биспецифической иммунотерапии рака следующего поколения, сообщается на сайте производителя. CytomX получит авансовый платеж в размере 30 млн долл. Если препарат пройдет определенные этапы разработки, регулирования и продаж, то компания может получить до 2 млрд долл.

В рамках соглашения Regeneron объединит функционал своей платформы по разработке биспецифических антител Veloci-Bi с терапевтической платформой CytomX Therapeutics Probody.

Конечной целью будет разработка биспецифических антител, которые остаются неактивными до тех пор, пока не будут приведены в действие протеазами в микроокружении опухоли. Компании отмечают, что этот подход может сократить количество побочных эффектов и воздействовать на те типы опухолей, которые ранее не поддавались иммунотерапии.

Regeneron и CytomX также объединят усилия, чтобы идентифицировать условно активные биспецифические антитела. Regeneron будет заниматься финансированием доклинических и клинических разработок таких препаратов и продажами.

В июле CytomX была вынуждена сократить свой персонал на 40% из-за провала препарата для лечения рака груди на испытаниях. Компания отказалась от разработки CD166-направленного конъюгата антитела — лекарственного средства praluzatamab ravtansine при тройном отрицательном раке молочной железы.

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