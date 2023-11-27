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Регионам выделят субсидии...

Регионам выделят субсидии из федерального бюджета на закупку лекарств от гепатита С

27.11.2023
10:25
Елена Калиновская
Правительство намерено выделить из федерального бюджета средства на лекарственное обеспечение больных гепатитом С. Лекарства будут закупать регионы. Пациенты смогут принимать препараты амбулаторно.
Фото: lightfieldstudios/ru.123rf.com

Минздрав подготовил поправки в госпрограмму «Развитие здравоохранения», соответствующий проект размещен на портале regulation.gov.ru. Документ будет дополнен приложением № 22, предусматривающим правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ.

В проекте указывается, что правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидий для софинансирования обязательств регионов «возникающих при реализации мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением с диагнозом «хронический гепатит С».

Согласно документу, для получения субсидии на закупку препаратов региону необходимо иметь собственную госпрограмму, включающую мероприятия по амбулаторному обеспечению лекарствами пациентов с гепатитом С. Деньги из федерального бюджета предоставляются на условиях софинансирования закупки лекарств из бюджета региона.

Как утверждается в пояснительной записке, общее число пациентов с хроническим гепатитом С в России составляет около 700 тыс. Бесплатно противовирусные препараты прямого действия могут получить только некоторые категории граждан. Это льготники, пациенты с сочетанными ВИЧ и гепатитом, пациенты, подходящие по определенным критериям для лечения в условиях стационара за счет ОМС, жители отдельных регионов, где лекарства закупаются за счет бюджета субъекта.

Когда федеральный бюджет начнет выделять деньги для закупки лекарств амбулаторным больным, ни в проекте, ни в пояснительной записке не говорится.

В 2022 году распоряжением правительства № 3306-р от 02.11.2022 утвержден план мероприятий по борьбе с гепатитом С до 2030 года. План начал реализовываться в 2023 году. Теперь вместо двух схем лечения гепатита С в системе ОМС действуют 18 схем с различными препаратами прямого противовирусного действия. Разработаны критерии доступа пациентов с гепатитом C к терапии по ОМС в дневных и круглосуточных стационарах. Лечение могут получить пациенты с риском прогрессирования заболевания, выраженным фиброзом и циррозом. С 2024 года скрининги на антитела к гепатиту C предполагается включить в профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию некоторых групп взрослого населения.

Пациентские сообщества полагали, что обеспечение амбулаторных больных начнется с 2024 года. Как сообщал «Медицинский вестник», 22 ноября 2023 года на Всероссийском конгрессе пациентов сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев сообщил, что пациенты обеспокоены отсутствием в федеральном бюджете на 2024 год отдельной строки расходов на борьбу с гепатитом С.

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