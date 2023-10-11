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Регионы сэкономили 34...

Регионы сэкономили 34 млрд рублей на противоопухолевых препаратах

11.10.2023
18:13
Елена Калиновская
Часть препаратов для проведения химиотерапии закупается по стоимости ниже уровня предельно зарегистрированных цен. Благодаря этому в 2023 году фактические затраты на закупку лекарств были меньше цен реестра как по базовой программе ОМС, так и в рамках территориальных программ ОМС.
Фото: Артем Косенок

Минздрав разместил проект постановления правительства «О программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2024 год и на плановый период 2025—2026 годов» на сайте regulation.gov.ru. В документе в том числе установлена стоимость случаев лечения по профилю «Онкология» в дневном и круглосуточном стационарах.

Как указано в пояснительной записке, регуляторы провели исследование в 2023 году и выяснили, что «часть лекарственных препаратов для проведения химиотерапии закупается по стоимости ниже уровня предельно зарегистрированных цен».

Из-за более низких закупочных цен по сравнению с зарегистрированной стоимостью расходы на противоопухолевые препараты по базовой программе ОМС уменьшились на 868,4 млн руб., а по территориальным программам ОМС — на 34 млрд руб.

Исходя из этого сформирована стоимость случая лечения по профилю «Онкология» в дневном стационаре в размере 78 722,50 руб. Это на 1,2 тыс. руб. больше по сравнению с тарифом 2023 года. Год назад планировалось, что стоимость случая по онкологии в дневном стационаре в 2024 году составит 81 621,6 руб.

В круглосуточном стационаре стоимость онкологического случая будет стоить 97 722,92 руб. В текущем году тариф составляет 104 007,1 руб., то есть в следующем году он снизится на 6%. В 2022 году при формировании программы госгарантий планировалось, что стоимость на 2024 год составит 110 346,1 руб.

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