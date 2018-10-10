Регионы внедряют новейшие технологии управления рисками неэффективного расходования бюджетных средств

17:09
27 ноября 2018

Сергей Рякин

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Предварительные итоги реализации проекта «Геометрия здравоохранения. Фокус на инновации» под эгидой  программы поддержки развития медицины и здравоохранения «Форсайт здоровья» были представлены на пресс-конференции в Москве.

Некоторые аспекты, связанные с современными тенденциями финансирования системы здравоохранения затронул заместитель директора ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт информатизации и организации здравоохранения» Минздрава РФ Фарит Кадыров.

«Ни одно государство в мире не способно обеспечить полностью бесплатное здравоохранение, - заявил он. – Вопрос финансирования заключается в том, как соотносятся гарантии, которые берет на себя государство и соответствующий финансовый ресурс».

По словам эксперта, «ни одна другая бюджетная сфера в стране за последние 12-13 лет не получила столь мощного притока финансирования, как здравоохранение».

Даже в условиях экономического спада и санкций финансирование системы здравоохранения увеличивается, добавил он, и «последние два года мы находимся в относительно благоприятной зоне» в соотношении объемов выделенных средств к инфляционному фактору. При этом вопрос рационального расходования выделенных средств остается первостепенным. Если структура оказания медицинской помощи нерациональна, то увеличение финансирования приводит к тому, что объем нерациональных расходов будет только увеличиваться, подчеркнул Фарит Кадыров.

«Расширение доступа пациентов к инновационным методам лечения за счет внедрения инструментов, позволяющих подойти к планированию бюджетов наиболее эффективно», - так сформулировала основную цель программы «Геометрия здравоохранения. Фокус на инновации» руководитель проекта Ольга Безменова.

В рамках реализации проекта проводится мониторинг лучших практик в области расширения доступа пациентов к прорывным технологиям и качественному лекарственному обеспечению на федеральном и региональном уровнях.

В настоящее время организаторы «Геометрии здравоохранения» обсуждают с регионами возможность реализации пилотного проекта по риск-шерингу и пост-шерингу, сообщила она.

В ходе мероприятия был представлен опыт коллег из Нижегородской, Ростовской и Иркутской областей по внедрению инструментов оптимального планирования расходов на лекарства при закупках, организационно-правовых моделей оптимальной маршрутизации пациентов с социально значимыми заболеваниями, инновационных моделей лекарственного обеспечения и управления рисками неэффективного расходования бюджетных средств.

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