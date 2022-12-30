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Рейтинг препаратов с...

Рейтинг препаратов с наименьшими запасами у поставщиков

30.12.2022
17:35
Елена Калиновская

В аптеках России периодически возникает дефектура того или иного препарата. Специалисты Центра аналитики Matchflow компании «Фармахаб» проанализировали продажи лекарств за последний месяц 2022 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней.

Для исследования лекарств, для которых потенциально возможна дефектура, аналитики взяли данные о наличии лекарств у дистрибьюторов и сопоставили их со скоростью продаж бренда в аптеках. Всего они обнаружили более 4,5 тысячи препаратов, запасов которых осталось на 30 дней и меньше. Для рейтинга отобраны 20 брендов с наибольшими объемом продаж.

Самыми востребованными в аптеках в декабре стали препараты для лечения вирусов и простуды. Так, самые высокие средние продажи на одну аптеку у противопростудного «Терафлю» – примерно 35 упаковок за месяц. И это препарат с самым низким запасом – всего 0,1 дня. Почти такие же средние продажи в месяц из одной аптеки у противопростудного «Анви-Макса» – 34 упаковки, на третьем месте «Арбидол Максимум» – 25 упаковок. При этом их запасы больше: «Анви-Макс» на 11 месте, «Арбидол» – на 16.

На втором месте по сниженным запасам оказался «Пульмикорт», применяемый при бронхиальной астме и хронической обструктивной болезни легких, на третьем месте – противоэпилептический препарат «Лирика».

Стоит отметить, что в России зарегистрировано несколько препаратов с такими же МНН, соответственно в аптеках есть замена этим брендам.

В рейтинге оказалось сразу два бренда с МНН сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая, применяемые для лечения ожирения.

ТОП-20* самых объемных брендов** по продажам из аптек с товарным запасом менее 30 дней

Рейтинг

Бренд, лекарственная форма

Производитель

МНН

Товарный запас, дни

Средние продажи из одной аптеки за месяц, упаковки

1

Терафлю, порошок

GSK

парацетамол+фенилэфрин+фенирамин

0,1

35,37

2

Пульмикорт, суспензия для ингаляций

AstraZeneca

будесонид

0,3

9,57

3

Лирика КАПС

Viatris

прегабалин

0,5

8,91

4

Виагра, таблетки

Viatris

силденафил

0,8

1,42

5

Ультракаин-ДС, раствор

Sanofi

артикаин

1,4

2

6

Нейротин, таблетки

Viatris

габапентин

1,6

5,86

7

Натрия хлорид, раствор

Гротекс (Солофарм)

натрия хлорид

2,2

17,87

8

Азилект ТАБ

Teva

разагилин

3,7

2,13

9

Простамол уно, капсулы

Menarini

сереноя ползучая

9,4

2,57

10

Нимесил, гранулы

Menarini

нимесулид

9,7

16,36

11

Анви-Макс, порошок

Сотекс

парацетамол+аскорбиновая кислота+кальция глюконат+римантадин+рутозид+лоратадин

11,3

34,89

12

Актовегин, раствор

Тakeda

депротеинизированный гемодериват крови телят

12,1

5,15

13

Голдлайн плюс, капсулы

Изварино Фарма

сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая

13,7

2,85

14

Трекрезан, таблетки

Гротекс (Солофарм)

оксиэтиламмония метилфеноксиацетат

15,5

6,98

15

Клайра, таблетки

Bayer

диеногест+эстрадиола валерат

16,9

1,96

16

Арбидол Максимум, капсулы

Отисифарм

умифеновир

20,3

25,72

17

Ксарелто, таблетки

Bayer

ривароксабан

22,1

3,63

18

Ингавирин КАПС

Валента Фармацевтика

имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты

23

10,17

19

Редуксин, капсулы

Промомед

сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая

25,9

2,75

20

Акатинол мемантин, таблетки

Merz

мемантин

27

1,41

* Информация подготовлена Центром аналитики Matchflow, ООО «ФармХаб». На основании отчета «Мониторинг цен и остатков».

**Данные по продажам из чеков аптек взяты за период 28.11.22—25.12.22.

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