Рейтинг препаратов с наименьшими запасами у поставщиков
В аптеках России периодически возникает дефектура того или иного препарата. Специалисты Центра аналитики Matchflow компании «Фармахаб» проанализировали продажи лекарств за последний месяц 2022 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней.
Для исследования лекарств, для которых потенциально возможна дефектура, аналитики взяли данные о наличии лекарств у дистрибьюторов и сопоставили их со скоростью продаж бренда в аптеках. Всего они обнаружили более 4,5 тысячи препаратов, запасов которых осталось на 30 дней и меньше. Для рейтинга отобраны 20 брендов с наибольшими объемом продаж.
Самыми востребованными в аптеках в декабре стали препараты для лечения вирусов и простуды. Так, самые высокие средние продажи на одну аптеку у противопростудного «Терафлю» – примерно 35 упаковок за месяц. И это препарат с самым низким запасом – всего 0,1 дня. Почти такие же средние продажи в месяц из одной аптеки у противопростудного «Анви-Макса» – 34 упаковки, на третьем месте «Арбидол Максимум» – 25 упаковок. При этом их запасы больше: «Анви-Макс» на 11 месте, «Арбидол» – на 16.
На втором месте по сниженным запасам оказался «Пульмикорт», применяемый при бронхиальной астме и хронической обструктивной болезни легких, на третьем месте – противоэпилептический препарат «Лирика».
Стоит отметить, что в России зарегистрировано несколько препаратов с такими же МНН, соответственно в аптеках есть замена этим брендам.
В рейтинге оказалось сразу два бренда с МНН сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая, применяемые для лечения ожирения.
|
ТОП-20* самых объемных брендов** по продажам из аптек с товарным запасом менее 30 дней
|
Рейтинг
|
Бренд, лекарственная форма
|
Производитель
|
МНН
|
Товарный запас, дни
|
Средние продажи из одной аптеки за месяц, упаковки
|
1
|
Терафлю, порошок
|
GSK
|
парацетамол+фенилэфрин+фенирамин
|
0,1
|
35,37
|
2
|
Пульмикорт, суспензия для ингаляций
|
AstraZeneca
|
будесонид
|
0,3
|
9,57
|
3
|
Лирика КАПС
|
Viatris
|
прегабалин
|
0,5
|
8,91
|
4
|
Виагра, таблетки
|
Viatris
|
силденафил
|
0,8
|
1,42
|
5
|
Ультракаин-ДС, раствор
|
Sanofi
|
артикаин
|
1,4
|
2
|
6
|
Нейротин, таблетки
|
Viatris
|
габапентин
|
1,6
|
5,86
|
7
|
Натрия хлорид, раствор
|
Гротекс (Солофарм)
|
натрия хлорид
|
2,2
|
17,87
|
8
|
Азилект ТАБ
|
Teva
|
разагилин
|
3,7
|
2,13
|
9
|
Простамол уно, капсулы
|
Menarini
|
сереноя ползучая
|
9,4
|
2,57
|
10
|
Нимесил, гранулы
|
Menarini
|
нимесулид
|
9,7
|
16,36
|
11
|
Анви-Макс, порошок
|
Сотекс
|
парацетамол+аскорбиновая кислота+кальция глюконат+римантадин+рутозид+лоратадин
|
11,3
|
34,89
|
12
|
Актовегин, раствор
|
Тakeda
|
депротеинизированный гемодериват крови телят
|
12,1
|
5,15
|
13
|
Голдлайн плюс, капсулы
|
Изварино Фарма
|
сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая
|
13,7
|
2,85
|
14
|
Трекрезан, таблетки
|
Гротекс (Солофарм)
|
оксиэтиламмония метилфеноксиацетат
|
15,5
|
6,98
|
15
|
Клайра, таблетки
|
Bayer
|
диеногест+эстрадиола валерат
|
16,9
|
1,96
|
16
|
Арбидол Максимум, капсулы
|
Отисифарм
|
умифеновир
|
20,3
|
25,72
|
17
|
Ксарелто, таблетки
|
Bayer
|
ривароксабан
|
22,1
|
3,63
|
18
|
Ингавирин КАПС
|
Валента Фармацевтика
|
имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты
|
23
|
10,17
|
19
|
Редуксин, капсулы
|
Промомед
|
сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая
|
25,9
|
2,75
|
20
|
Акатинол мемантин, таблетки
|
Merz
|
мемантин
|
27
|
1,41
|
* Информация подготовлена Центром аналитики Matchflow, ООО «ФармХаб». На основании отчета «Мониторинг цен и остатков».
|
**Данные по продажам из чеков аптек взяты за период 28.11.22—25.12.22.
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