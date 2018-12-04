Решение суда стало причиной отставки исполнительного директора компании Akorn

Суд посчитал доводы немецкой компании обоснованными и не удовлетворил ходатайство Akorn о запрете Fresenius выходить из сделки.

Как отметили в Akorn, Радж Рай продолжит исполнять свои обязанности до назначения преемника.

Fresenius заявила о намерении выйти из сделки в апреле текущего года. Она обвинила в Akorn в невыполнении ряда условий, необходимых для ее завершения. Akorn направила в суд иск, в котором требовала заставить немецкую компанию завершить сделку. По словам Раджа Рая, Fresenius оклеветала Akorn, чтобы обосновать свое намерение не покупать компанию.

Как полагает аналитик из Piper Jaffray Дэвид Амселлем, смена руководства пойдет на пользу Akorn.