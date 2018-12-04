Решение суда стало причиной отставки исполнительного директора компании Akorn

Исполнительный директор американкой фармацевтической компании Akorn («Акорн») Радж Рай объявил о своей отставке после того, как Верховный суд штата Делавэр разрешил немецкой компании Fresenius («Фрезениус») выйти из сделки по ее приобретению за 4,3 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma.
Суд посчитал доводы немецкой компании обоснованными и не удовлетворил ходатайство Akorn о запрете Fresenius выходить из сделки.
Как отметили в Akorn, Радж Рай продолжит исполнять свои обязанности до назначения преемника.
Fresenius заявила о намерении выйти из сделки в апреле текущего года. Она обвинила в Akorn в невыполнении ряда условий, необходимых для ее завершения. Akorn направила в суд иск, в котором требовала заставить немецкую компанию завершить сделку. По словам Раджа Рая, Fresenius оклеветала Akorn, чтобы обосновать свое намерение не покупать компанию.
Как полагает аналитик из Piper Jaffray Дэвид Амселлем, смена руководства пойдет на пользу Akorn.
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