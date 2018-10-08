Резистентные бактерии ежегодно уносят жизни 33 тыс. европейцев

11:39
6 ноября 2018

Илья Дугин

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Жертвами инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями, ежегодно становятся около 33 тыс. жителей Европы, сообщает Reuters.

Согласно результатам исследования Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), распространенность полирезистентных инфекций по сравнению с 2007 г. выросла вдвое. Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet Infectious Diseases.

Особую тревогу вызывает тот факт, что растет количество случаев резистентности бактерий к антибиотикам «последней надежды» из группы карбапенемов.  

Эксперты полагают, что около 70% бактерий имеют резистентность, по меньшей мере, к одному широко применяемому антибиотику.   

Ученые из ECDC проанализировали пять типов инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями, в странах  Евросоюза и Европейской экономической зоны.

Они пришли к выводу, что 75% инфекций являются внутрибольничными.

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