Резистентные бактерии ежегодно уносят жизни 33 тыс. европейцев

Жертвами инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями, ежегодно становятся около 33 тыс. жителей Европы, сообщает Reuters.
Согласно результатам исследования Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), распространенность полирезистентных инфекций по сравнению с 2007 г. выросла вдвое. Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet Infectious Diseases.
Особую тревогу вызывает тот факт, что растет количество случаев резистентности бактерий к антибиотикам «последней надежды» из группы карбапенемов.
Эксперты полагают, что около 70% бактерий имеют резистентность, по меньшей мере, к одному широко применяемому антибиотику.
Ученые из ECDC проанализировали пять типов инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями, в странах Евросоюза и Европейской экономической зоны.
Они пришли к выводу, что 75% инфекций являются внутрибольничными.
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