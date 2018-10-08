Резистентные бактерии ежегодно уносят жизни 33 тыс. европейцев

Согласно результатам исследования Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), распространенность полирезистентных инфекций по сравнению с 2007 г. выросла вдвое. Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet Infectious Diseases.

Особую тревогу вызывает тот факт, что растет количество случаев резистентности бактерий к антибиотикам «последней надежды» из группы карбапенемов.

Эксперты полагают, что около 70% бактерий имеют резистентность, по меньшей мере, к одному широко применяемому антибиотику.

Ученые из ECDC проанализировали пять типов инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями, в странах Евросоюза и Европейской экономической зоны.

Они пришли к выводу, что 75% инфекций являются внутрибольничными.