«Ригла» объединилась с крупнейшей аптечной сетью ДФО

В структуру «Риглы» вошли 293 аптеки, расположенные во всех регионах ДФО, исключая Чукотский АО, — это на 11 аптек больше, чем было запланировано на начальном этапе сделки. На текущий момент договор направлен на государственную регистрацию, сообщили в пресс-службе сети. Консультантом сделки выступила компания Unicorn.

Ранее в компании сообщали, что слияние с дальневосточной сетью — планомерный шаг в сторону наращивания присутствия в округе, где сформировался уникальный опыт развития электронной коммерции: совокупная доля рынка онлайн-продаж фармассортимента в ДФО приближается к 30%, превышая даже показатели московского региона.

«Мы не рассматриваем данную сделку как поглощение. «Ригла» консолидируется с одним из крупнейших региональных игроков фармритейла с опорой на команду менеджмента аптечной сети и наработанный в части управления и кадровой политики ценный опыт. «Аптека Миницен» и «Новая аптека» — аптечные бренды, хорошо известные в регионах своего присутствия, отличающиеся лояльной клиентской базой, а также высокими стандартами обслуживания покупателей», — рассказал генеральный директор «Риглы» Борис Попов.

Компания не планирует ребрендинг новых аптек. В «Ригле» рассчитывают на то, что объединение компетенций позволит усилить работу в части ассортиментного и ценового предложения, а также логистических сервисов.

«Устойчивая сильная команда объединенной сети «Аптека Миницен» и «Новая аптека», а также надежные долгосрочные связи с партнерами позволят продолжить ей занимать лидирующие позиции и развиваться в ДФО. Рассчитываем уже с начала следующего года нарастить общую долю «Риглы» на рынке РФ до 10% и продолжить дальнейшее развитие с сохранением высокого уровня эффективности бизнеса каждой аптеки», — прокомментировал Попов.

Сети «Аптека Миницен» и «Новая аптека» имеют среднемесячный объем выручки на точку свыше 8 млн руб., а доля онлайн-продаж — более 50%, следует из данных AlphaRM за восемь месяцев текущего года.