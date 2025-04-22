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«Ригла» приобрела аптечную...

«Ригла» приобрела аптечную сеть «Алия»

Эксклюзив
22.04.2025
18:22
Ольга Коберник
«Ригла» заключила договоры по приобретению семи юридических лиц, владеющих аптеками под брендом «Алия». Сеть рассчитывает выйти в новые для бизнеса регионы — Оренбургскую и Пензенскую области, а также нарастить собственную долю в Поволжье.
Фото: пресс-служба «Риглы»

Аптечная сеть «Ригла» завершила сделку по приобретению семи юридических лиц, владеющих 174 аптеками под брендом «Алия», расположенных в восьми субъектах России, сообщили «ФВ» в компании.

Согласно условиям сделки, «Ригла» стала владельцем в:

Самарской области — 118 аптек,
Оренбургской области — 17,
Татарстане — 11,
Башкортостане — 9,
Ульяновской области — 7,
Саратовской области — 5,
Пензенской области — 4,
Тюменской области — 3.

Аптечная сеть «Алия», по данным AlphaRM за январь-февраль 2025 года, вошла в пятерку крупнейших в Самарской области с долей рынка чуть более 7%, в целом по России ее доля составила 0,21%. Среднемесячная выручка на точку за тот же период – 2,35 млн руб.

Бренд «Алия» развивается в Поволжье с 2002 года. С учетом новых точек «Ригла» сейчас насчитывает 5 938 аптек в 75 регионах.

«Свершившаяся сделкаотправная точка в освоении новых для компании «Ригла» регионов развития, а также качественного наращивания присутствия в субъектах РФ. Во флагманской для сети «Алия» Самарской области мы планируем увеличить долю рынка с текущих 2,8% до 10%», – отметил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Борис Попов. — Уверен, что сформировавшиеся корпоративные практики и профессионализм команды сети «Алия» в синергии с опытом и технологичностью крупнейшего федерального игрока фармритейла позволят продолжить поступательное совместное развитие с опорой на экономическую эффективность и высокие стандарты клиентского сервиса».

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