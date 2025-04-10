«Ригла» снова стала федеральной аптечной сетью года в конкурсе «Платиновая унция»
В подноминации «Федеральная аптечная сеть» победу, как и в прошлом году, одержала АС «Ригла» (Москва).
Другие победители подноминации:
- «Апрель»;
- «Планета здоровья»;
- «Неофарм»;
- «36,6 групп»;
- «Имплозия».
Второй год подряд во Всероссийском открытом конкурсе профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» федеральные и региональные аптечные сети номинируются отдельно. Разделение номинации позволило оценивать не только эффективность аптечных сетей федерального значения, но и отмечать успехи регионального бизнеса.
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