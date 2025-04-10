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«Ригла» снова стала...

«Ригла» снова стала федеральной аптечной сетью года в конкурсе «Платиновая унция»

10.04.2025
22:04
Стал известен победитель в номинации «Компания года» в подноминации «Федеральная аптечная сеть» XXV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева

В подноминации «Федеральная аптечная сеть» победу, как и в прошлом году, одержала АС «Ригла» (Москва).

Другие победители подноминации:

  • «Апрель»;
  • «Планета здоровья»;
  • «Неофарм»;
  • «36,6 групп»;
  • «Имплозия».

Второй год подряд во Всероссийском открытом конкурсе профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» федеральные и региональные аптечные сети номинируются отдельно. Разделение номинации позволило оценивать не только эффективность аптечных сетей федерального значения, но и отмечать успехи регионального бизнеса.

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