Roche отказывается от разработки препарата от гемофилии А из-за американского законодательства

Roche прекращает разработку генной терапии против гемофилии А с ингибиторами к фактору VIII под названием SPK-8016. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Решение отказаться от программы, которая находилась во II фазе разработки, было связано с подготовкой к возможным последствиям введения Закона о снижении инфляции (IRA). Об этом заявил генеральный директор Roche Томас Шинекер во время телеконференции после публикации финансовых результатов работы компании.

Этот закон президент Джо Байден подписал в августе 2022 года. Он позволяет федеральному правительству налагать налоговые штрафы на производителей лекарств, если рост цен на некоторые рецептурные лекарства, которые покрываются национальной страховой программой Medicare, превышает рост инфляции.

Хотя Roche не пострадает от этого закона так сильно, как другие фармацевтические компании, она решила еще раз пересмотреть свой портфель и бизнес-стратегию, а также сосредоточить свои ресурсы на наиболее финансово жизнеспособных программах и сделках, заявил Шинекер.

Помимо экспериментальной генной терапии против гемофилии А Roche также отказывается от четырех других кандидатных препаратов на ранней стадии разработки: RG6007 для лечения острого миелоидного лейкоза, RG7637 для терапии психических расстройств, RG6392 для лечения рака и вакцины для солидных опухолей, которая разрабатывалась в сотрудничестве с SQZ Biotech.

Тем не менее компания продолжила развивать терапию против гемофилии А SPK-8011, также получившей название dirloctogene samoparvovec. Roche начала испытывать препарат в III фазе. Компания получила SPK-8011 вместе со свернутой программой SPK-8016 в 2019 году, когда приобрела Spark Therapeutics за 4,8 млрд долл.