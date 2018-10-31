Roche приобретает американскую биотехнологическую компанию Jecure

13:04
28 ноября 2018

Илья Дугин

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Швейцарская фармацевтическая компания Roche («Рош») объявила о приобретении американской биотехнологической компании Jecure Therapeutics («Джекьюре Терапьютикс»), сообщает Reuters.

Сумма сделки, в результате которой Roche получает портфель препаратов на стадии доклинических исследований для лечения воспалительных заболеваний, в т.ч. неалкогольного стеатогепатита (НАСГ), фиброза печени, подагры, воспалительного заболевания кишечника, а также сердечно-сосудистых заболеваний, не разглашаается.

Месяцем ранее усилия по разработке препаратов для лечения НАСГ объединили американская Pfizer (Пфайзер») и швейцарская Novartis («Новартис»).  

На настоящий момент одобренных препаратов для лечения НАС не существует. По оценкам экспертов, к 2020 г. это заболевание станет основным показанием для пересадки печени.

Компании
Roche

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