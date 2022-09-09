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Roche приобретет биофармацевтическую...

Roche приобретет биофармацевтическую компанию Good Therapeutics за 250 млн долларов

09.09.2022
16:30
Николай Соколов

Roche подписала соглашение о покупке компании Good Therapeutics. Авансовый платеж составит 250 млн долл., но также швейцарский производитель сможет провести дополнительные выплаты.

Roche подписала соглашение о приобретении американской биофармацевтической компании Good Therapeutics, сообщает Pharmaceutical Technology.

Roche заплатит Good Therapeutics 250 млн долл. в качестве аванса. Швейцарская компания получит права на программу по разработке препарата интерлейкина-2 (IL-2), блокирующего рецептор PD-1, который может использоваться против онкологических заболеваний. Roche также будет производить дополнительные выплаты при достижении определенных этапов разработки, регулирования и коммерческой деятельности.

Команда Good Therapeutics также намерена использовать разработанную ими технологию для создания других методов лечения в рамках иммуноонкологии. «Мы рады включить инновационную программу интерлейкина-2 в нашу существующую линейку онкологических препаратов, которая прекрасно дополняет наши усилия по [созданию] терапии IL-2 нового поколения», — заявил глобальный глава Roche Pharma Partnering Джеймс Сабри.

Основатель и генеральный директор Good Therapeutics Джон Маллиган в свою очередь заявил, что «Good Therapeutics была основана для создания нового класса условно активных терапевтических средств, которые будут более эффективными и позволят избежать проблемы системной иммунной активации, наблюдаемой при использовании предыдущих версий таких препаратов».

Ожидается, что сделка по приобретению будет завершена в III квартале этого года при условии получения необходимых разрешений.

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