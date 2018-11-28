Roche запускает два лабораторных приложения на платформе Viewics

Одна из программ, LabOPS, обеспечивает проведение в режиме реального времени мониторинга эффективности работы лабораторий, целью которого является разработка процесса непрерывных улучшений на основе данных мониторинга. Программа отслеживает такие параметры, как объемы тестирования, длительность цикла обработки, контролирует количество «недоделок» и качество работ и одновременно сообщает персоналу о возможных проблемах, связанных с выполнением условий договоров на оказание услуг.

По информации Roche, программа LabOPS также может помочь администраторам уменьшить объемы потерь всех видов и улучшить операционные и финансовые процессы. LabOPS доступна во всем мире на английском, французском, немецком и испанском языках, а также на бразильском варианте португальского языка.

Вторая программа, Dx Optimization, представляет собой кастомизируемое приложение для оптимизации принятия решений на уровне клинических учреждений.