Филипп Романов стал исполнительным директором Национальной ассоциации «АПФ»

Исполнительным директором Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (Национальная ассоциация «АПФ») избран Филипп Романов. Об этом «ФВ» сообщили в самой ассоциации.

«Уровень компетенций Филиппа Александровича в сфере государственного регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий будет способствовать развитию деятельности ассоциации. Ассоциация продолжит отстаивать интересы отечественных производителей медицинской продукции в целях совершенствования медицинского и лекарственного обеспечения граждан Российской Федерации», — указали в «АПФ».

До этого позиции исполнительного директора и председателя координационного совета совмещала Надежда Дараган. Теперь она останется только на должности председателя координационного совета.

Романов ранее работал в Министерстве здравоохранения. С декабря 2013 года он был заместителем директора Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств, а в 2018 году возглавил его. Но в октябре 2021 года Минздрав ликвидировал департамент и объединил функции регулирования обращения лекарств и медизделий в одной структуре под руководством Елены Астапенко, а Романов покинул министерство.

После этого он работал заместителем председателя правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС).